Ajit Pawar Plane Crash: एक ही कंपनी, दूसरा हादसा! अजित पवार के प्राइवेट जेट को ऑपरेट करने वाली VSR एविएशन का प्लेन पहले भी हुआ दुर्घटनाग्रस्त

By: Heena Khan | Published: January 28, 2026 12:31:06 PM IST

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता की मौत तब हुई जब बारामती जा रहे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इसके बाद हुए क्रैश में कोई नहीं बचा, और अजीत पवार भी मरने वालों में से एक थे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इसकी पुष्टि की है.

VSR एविएशन के साथ दूसरा हादसा 

उनके निधन के बाद, जिस प्लेन से अजीत पवार बारामती जा रहे थे, वो चर्चा में आ गया है. DGCA सूत्रों ने पुष्टि की है कि ये एक Learjet 45 फ्लाइट थी, जिसे VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती थी, जो नई दिल्ली से काम करती है लेकिन मुंबई, भोपाल और हैदराबाद में भी इसके ऑपरेशन हैं.दिलचस्प बात यह है कि यह तीन साल से भी कम समय में VSR वेंचर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले Learjet 45 से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा था, इससे पहले सितंबर 2023 में मुंबई में VT-DBL क्रैश हुआ था.

VSR वेंचर्स – ऑपरेटर

VSR एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता है कि ये फर्म बिज़नेस प्रोफेशनल्स को एयरक्राफ्ट चार्टर की सुविधा देती है, जिसके पास 60 से ज़्यादा पायलटों का पोर्टफोलियो और 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. कंपनी ने हैवल्स इंडिया, वेल्सपन और APL अपोलो को अपने मुख्य कस्टमर्स के तौर पर लिस्ट किया है, हालांकि वेबसाइट इनमें से किसी भी क्लाइंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देती है. VSR एविएशन द्वारा दी जाने वाली कुछ मुख्य सेवाओं में प्राइवेट जेट चार्टर, प्राइवेट जेट लीजिंग, एयर एम्बुलेंस और एम्प्टी लेग फ्लाइट्स शामिल हैं. VSR एविएशन के मालिक विजय कुमार सिंह हैं.

Ajit Pawar Dies: प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत! माहाराष्ट्र में मचा हड़कंप, सामने आया खौफनाक वीडियो

Tags: ajit pawarajit pawar deathhome-hero-pos-4Maharashtra News
