Ajit Pawar Plane Crash: पूरे राज्य में मातम! स्कूल और बाजार बंद, अजित पवार का अंतिम संस्कार आज

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को अचानक हुई मौत पर शोक जताने के लिए, गुरुवार, 29 जनवरी को पुणे शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी.

By: Heena Khan | Last Updated: January 29, 2026 7:02:23 AM IST

Ajit Pawar plane crash
Ajit Pawar plane crash


Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को अचानक हुई मौत पर शोक जताने के लिए, गुरुवार, 29 जनवरी को पुणे शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी. व्यापारियों ने एक दिन के बंद का ऐलान किया है. यह फैसला पुणे ट्रेडर्स फेडरेशन ने किया है. फेडरेशन के अध्यक्ष फतेहचंद रांका ने कहा कि अजीत पवार एक मेहनती और निर्णायक नेता थे, जिन्होंने लगातार पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और व्यापारी समुदाय के विकास में सहयोग दिया.

कब खुलेंगी दुकानें 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेडरेशन के सेक्रेटरी महेंद्र पिटालिया ने कहा कि यह बंद सम्मान और एकजुटता दिखाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पूरे शहर के व्यापारी एक ऐसे नेता के निधन पर शोक मना रहे हैं, जो अपने मज़बूत प्रशासनिक रवैये और पुणे से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे. अजित पवार की मौत दिन में बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले उनके प्राइवेट जेट के क्रैश होने से हुई. 

पुणे में कल स्कूल बंद रहेंगे

इस बीच, उपमुख्यमंत्री की मौत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेशों के अनुसार, पुणे जिले में 29 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे. राज्य में शोक के चलते, महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बुधवार समेत तीन दिनों तक बंद रहेंगे. स्कूल शुक्रवार, 30 जनवरी को फिर से खुलने की उम्मीद है. माता-पिता और छात्रों को स्कूल अधिकारियों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कुछ स्कूल शनिवार को छुट्टी रखते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने बारामती में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले अजीत पवार के सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

इन स्कूलों पर पड़ा रहेगा ताला 

पुणे के अलावा, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपुर, नासिक, ठाणे, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर), अहमदनगर (अहिल्यानगर), लातूर, नांदेड़, जलगांव, अकोला, अमरावती, सतारा, सांगली, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, उस्मानाबाद (धाराशिव), वर्धा, वाशिम और यवतमाल सहित कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे. 66 वर्षीय अजीत पवार मुंबई से बारामती की यात्रा कर रहे थे जब चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह घातक दुर्घटना का शिकार हो गया.

आज होगा अंतिम संस्कार 

अजीत के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और दो बेटे पार्थ और जय हैं. उनकी पत्नी सुनेत्रा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) की सदस्य हैं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के अनुसार, अजीत का अंतिम संस्कार सुबह 11:00 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में  होगा. पार्टी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है .

