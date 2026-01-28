Ajit Pawar Death: प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत! महाराष्ट्र में मचा हड़कंप, सामने आया खौफनाक वीडियो

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार विमान में सवार थे. यह हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ. रिपोर्ट्स की माने तो, अजीत पवार एक कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, विमान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि अजीत पवार आज बारामती में जिला परिषद चुनावों के संबंध में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे. घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है. वहीं अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की आज सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। प्लेन में सवार 6 लोगों में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा.

DGCA के मुताबिक, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दो अन्य लोगों और 2 क्रू मेंबर्स के साथ विमान में सवार थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान हादसे में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है.

प्लेन क्रैश में कोई भी यात्री ज़िंदा नहीं बचा

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कन्फर्म किया है कि प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए। प्लेन में कुल पाँच लोग थे, जिनमें अजीत, एक PSO (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर), एक असिस्टेंट और दो क्रू मेंबर शामिल थे.