Ajit Pawar ने की ‘राष्ट्रवादी जनसुनवाई’ पहल की घोषणा, अब सीधे सुनी जाएंगी जनता की समस्याएं

मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट: अजित दादा स्मृति राकांपा जनसुनवाई अभियान में नागरिकों की समस्याएँ सुनेंगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज एक्स-पोस्ट के माध्यम से पुणेवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु ‘राष्ट्रवादी जनसुनवाई’ नामक नागरिक संवाद पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से सीधी कार्रवाई करना है. इसकी शुरुआत 13 सितंबर को हडपसर से होगी। इसके बाद, यह पहल पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवाड़ और राज्य के अन्य हिस्सों में लागू की जाएगी.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रत्येक संभाग में विशेष ब्रांडेड कियोस्क स्थापित किए जाएँगे. नागरिक इन कियोस्क पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक पंजीकरण रसीद संख्या दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और शिकायतों का अंत तक पालन किया जाएगा.

राकांपा तकनीक-प्रेमी नागरिकों के लिए हॉट्सऐप चैटबॉट की सुविधा प्रदान करेगी. नागरिक क्यूआर कोड स्कैन करके, मिस्ड कॉल देकर या लाइव चैट शुरू करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद, एक संदेश आएगा जिसमें उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ और शिकायत का प्रिंटआउट लेकर जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाएगा.

शिकायतें तुरंत दर्ज करने के लिए पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएँगे. भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने के लिए एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा और जनसुनवाई में उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्मृति प्रत्येक नागरिक की शिकायत सुनेंगे और उसके समाधान के निर्देश देंगे. शिकायतों को विभागवार वर्गीकृत किया जाएगा.

शिकायतों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त अनुवर्ती तंत्र तैयार किया जाएगा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्मृति हर तीन दिन में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे. किन शिकायतों का समाधान हुआ है, कहाँ देरी हो रही है और क्या बाधाएँ हैं, इस पर बारीकी से नज़र रखकर विभागों को तुरंत निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएँगे, जिससे संबंधित अधिकारियों को अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता होगी और शिकायत निवारण की दर में वृद्धि होगी.

‘राष्ट्रवादी जनसुनवाई’ केवल शिकायत दर्ज करने का अभियान नहीं है, बल्कि नागरिकों से सीधे संपर्क में रहकर, निरंतर संवाद बनाए रखकर और विश्वास कायम करके उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का एक प्रयास है. कियोस्क, व्हाट्सएप तकनीक और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा सीधे संवाद के माध्यम से यह पहल नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों को और मज़बूत करेगी.

