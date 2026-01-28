Ajit Pawar Networth: करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे अजित पवार! यहां जानें  महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की नेटवर्थ

Ajit Pawar Networth: बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि यह विमान NCP प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस्तेमाल करते थे. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान विमान में दिक्कत आई, जिससे एयरपोर्ट परिसर में यह क्रैश हो गया. वहीं इस हादसे में अजीत पवार विमान में सवार थे और उनकी मौत हो गई. सूत्रों ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिन में बाद में चार अहम सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बारामती जाने वाले थे.

अजित पवार की नेट वर्थ

महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक, अजित पवार अक्सर अपनी वित्तीय जानकारियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उनके नवीनतम चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी घोषित नेट वर्थ लगभग 103.16 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल संपत्ति लगभग 124.55 करोड़ रुपये और देनदारियां लगभग 21.4 करोड़ रुपये हैं. उनकी संपत्ति में रियल एस्टेट, कृषि भूमि, वित्तीय निवेश और अन्य संपत्तियां शामिल हैं. 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान दायर हलफनामों में, पवार ने 8 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति और 37 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की जानकारी दी थी.

Ajit Pawar Plane Crash: प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत! माहाराष्ट्र में मचा हड़कंप, सामने आया खौफनाक वीडियो

पारिवारिक संपत्ति और पिछली जांच

उनकी पत्नी, सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी काफी संपत्ति घोषित की है, जिसमें 14.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चल संपत्ति और लगभग 58.4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. 2021 में, बेनामी संपत्ति जांच के तहत टैक्स अधिकारियों ने अजीत पवार और उनके परिवार से जुड़ी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच कर लिया था. हालांकि, 2024 में, एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया और अटैच की गई संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया.

Aaj Ka Rashifal 28 January 2026: 28 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल