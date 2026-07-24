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Ajit Kumar:  कभी दुल्हन सजाई तो कभी साइकिल चलाई, एक रात ‘वो’ मिला और स्विगी राइडर बन गया करोड़पति

Ajit Kumar: खोने के लिए कुछ न होने पर अजीत कुमार ने फरीदाबाद में घर के बिस्तर पर लेटे-लेटे ही लिखना शुरू कर दिया.

By: JP Yadav | Published: July 24, 2026 3:18:04 PM IST

Ajit Kumar:  कभी दुल्हन सजाई तो कभी साइकिल चलाई, एक रात 'वो' मिला और स्विगी राइडर बन गया करोड़पति
Ajit Kumar:  कभी दुल्हन सजाई तो कभी साइकिल चलाई, एक रात 'वो' मिला और स्विगी राइडर बन गया करोड़पति


Ajit Kumar: कभी स्विगी डिलीवरी ड्राइवर रहे अजीत कुमार ने पॉकेट FM के लिए लिखकर अपनी जिंदगी बदल ली. अब उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें करोड़पति बना दिया है. अजीत कुमार के लिए यह सब इतना आसान कभी नहीं रहा. कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने और स्विगी डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करने से लेकर करोड़पति बनने तक का अजीत कुमार का सफर पॉकेट FM नाम की कंपनी की वजह से मुमकिन हुआ.  

एक पोस्ट ने खींचा ध्यान

उनकी अनोखी कहानी को मार्च में पॉकेट FM ने एक वीडियो में दिखाया था, जिस पर शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) सुबह इन्वेस्टर राहुल माथुर के पोस्ट करने के बाद लोगों का ज्यादा ध्यान गया.  फरीदाबाद के रहने वाले अजीत कुमार ने वीडियो में सीधे दर्शकों से बात की और बताया कि कैसे परिवार की आर्थिक हालत और कोविड लॉकडाउन की वजह से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा और नौकरी ढूंढनी पड़ी. 

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परिवार के पास नहीं होते थे पैसे

अजित की मानें तो पिता बच्चों को बेहतर भविष्य देने की उम्मीद में दिल्ली-NCR आ गए थे. घर चलाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने छोटे-मोटे काम किए. कई बार परिवार के पास खाने के लिए भी काफी पैसे नहीं होते थे. अजीत ने कहा कि सच यह है कि पढ़ाई सिर्फ मेहनत से नहीं होती, उसके लिए पैसे भी चाहिए. 

छोड़नी पड़ी कॉलेज की पढ़ाई

कॉलेज स्टूडेंट रहते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी ढूंढनी पड़ी. उनके भाई के मुताबिक, उन्होंने कई तरह के काम किए. यहां तक कि ब्राइडल मेकअप और मेहंदी डिजाइन का काम भी किया. फिर कोविड आ गया. अजीत के छोटे-मोटे काम कम हो गए. वीडियो में भावुक होते हुए अजीत ने कहा कि किराया देना था और राशन खरीदना था. खर्चे बढ़ते जा रहे थे.

रोज चलाते थे 100 किलोमीटर साइकिल

रात का वक्त था. एक दोस्त से मुलाकात हुई तो उन्हें फूड डिलीवरी का काम आजमाने का सुझाव दिया, इसलिए सिर्फ एक साइकिल के साथ अजीत ने फूड ऑर्डर डिलीवर करना शुरू कर दिया. उन्होंने स्विगी के लिए डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करना शुरू किया. उन्होंने याद करते हुए कहा कि अगर मैं दिन में 20 ऑर्डर पूरे करता था तो मुझे कम से कम 100 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी. 

एक हादसा और बदल गई किस्मत

फरीदाबाद के अजीत कुमार की जिंदगी के लिए कुछ और ही तय था. एक कार दुर्घटना के कारण उन्हें बिस्तर पर पड़ना पड़ा और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका पैर काटना न पड़ जाए. अजीत ने उन मुश्किल दिनों को याद करते हुए कहा- ‘मैं बहुत डरा हुआ था. मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है. परिवार पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, फिर भी उनकी मां उनके इलाज के लिए और कर्ज लेने को तैयार थीं, लेकिन अजीत जानते थे कि एक हफ्ते के अंदर ही कर्ज देने वाले उनके दरवाजे पर आ धमकेंगे. 

विज्ञापन देखकर लिया चांस

घर से बाहर न निकल पाने की वजह से उन्होंने ऐसा काम खोजना शुरू किया जिसे वे सिर्फ अपने हाथों से घर बैठे कर सकें. तभी उन्हें पॉकेट FM का एक विज्ञापन वाला वीडियो मिला, जिसमें लोगों को कहानियां लिखकर पैसे कमाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था. पॉकेट FM एक ऑडियो सीरीज प्लेटफ़ॉर्म है. यहां क्रिएटर्स और कहानीकारों को उनकी कहानियों के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाता है.

पहली कमाई सौंपी मां को

 उन्होंने बताया कि कभी-कभी मैं एक ही दिन में चार से पांच एपिसोड लिख लेता था. उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई. एक प्रतियोगिता में उनकी एक कहानी चुनी गई, जिससे उन्हें 20,000 रुपये की पहली कमाई हुई. यह रकम उन्होंने अपनी मां को सौंप दी.

6 लाख रुपये से बदल गई जिंदगी

इस शुरुआती सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने लगातार लिखना जारी रखा. आखिरकार, उनकी एक ऑडियो सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म पर टॉप पर पहुंच गई जिससे उन्हें 52,000 रुपये की बड़ी रकम मिली. इसके बाद 6.29 लाख रुपये की ऐसी रकम मिली जिसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी.

रॉयल्टी के  जरिये कमाए करोड़ों रुपये 

अजीत ने अपनी बदलती दुनिया के बारे में कहा- ‘कहते हैं न कि दुनिया बदलती है, मेरी दुनिया बदल रही थी.’ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अजीत कुमार के बारे में लिखते हुए इन्वेस्टर राहुल माथुर ने उन्हें ‘करोड़पति’ बताया. उन्होंने कहा कि फरीदाबाद का एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर पॉकेट FM के लिए लिखना शुरू करने के बाद करोड़पति बन गया है. राहुल माथुर ने बताया कि अजीत कुमार ‘पॉकेट FM’ की एक बहुत सफल सीरीज के पीछे हैं और रॉयल्टी के जरिये करोड़ों कमा रहे हैं.

‘ब्रह्मयोद्धा: द डिस्ट्रॉयर’ के लेखक हैं अजीत

उन्होंने कहा कि अजीत कुमार ‘ब्रह्मयोद्धा: द डिस्ट्रॉयर’ के मुख्य लेखक हैं, जिसे 16.8 करोड़ बार सुना गया है. 2026 में यह सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है. इसे सुनने वालों की संख्या 4.16 करोड़ से बढ़कर चार गुना हो गई है और एपिसोड की संख्या दोगुनी होकर 1300 से अधिक हो गई है.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाए गए थे बतौर स्पीकर

राहुल माथुर ने आगे कहा कि जनवरी 2026 में उन्हें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था. इस साल वे कई करोड़ रुपये कमाएंगे, क्योंकि उनके शो की कमाई 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है.

Tags: Success story
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