भारत के इस ‘खूंखार हीरो’ ने रूस में कर दिया खेला, Trump के घमंड पर ऐसा तमाचा…जानें क्या है 2 सबसे बड़ी डील?

Ajit Doval S-400, Su-57 Fighter Jet Deal With Russia: इन दिनों दुनिया के की बड़े-बड़े देशों में भारत के जबरदस्त चर्चे हो रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, जलनखोरी का परिचय देते हुए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के दूत और देश के सबसे खूंखार ‘हीरो’, रूस के साथ मिलकर जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग भारत की ताकत बढ़ाने से जुड़ी हुई है, जिसकी एक-एक डीटेल भी सामने आई है। यही नहीं देशा का ये ‘हीरो’ रूस के साथ कई और मामलों पर भी बड़ी-बड़ी डील्स कर रहा है।

NSA Ajit Doval रूस में बैठकर भारत को कैसे बनाएंगे पावरफुल?

दरअसल, भारत के हीरो और राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहार (NSA) अजित डोभाल हाल ही में रूस यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो देश को और पावरफुल बनाने के लिए डील्स पर बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अहम डील कि S-400 एयर डिफेंस सिस्‍टम की अतिरिक्‍त खेप खरीदने को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस एयरडिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी और अब भारत भविष्य में आने वाले खतरों के लिए और तगड़ी तैयारी कर रहा है। यही नहीं ताकत की बात करें तो पांचवीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट की खरीद पर भी बातचीत होने वाली है।

Trump के घमंड पर कैसे मारा तमाचा?

दिलचस्प बात ये भी है कि भारत, पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने के लिए रूस से बातचीत कर रहे है लेकिन अमेरिका का 5th जेनरेशन फाइटर जेट के एफ-35 को खरीदने से मुंह पर इनकार कर चुका है। यही नहीं डोभाल, मॉस्को यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग के अलावा औद्योगिक और ऊर्जा संबंधों पर भी डील्स क्रैक करने वाले हैं।

बता दें कि डोभाल की रूस यात्रा ऐसे समय में अमेरिका के घमंड पर तमाचा है, जब डोनाल्‍ड ट्रंप, रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने इस दोस्ती से जलनखोरी में ही भारत पर कुल मिलाकर 50 फीसद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस पर पीएम मोदी जवाब देते हुए कह चुके हैं कि देश की सरकार भारत के हितों को देखते हुए फैसला लेगी…किसी के दबाव में आकर नहीं।