एयर इंडिया का बोइंग 787 ग्राउंडेड, लंदन-बेंगलुरु फ्लाइट में फ्यूल स्विच खराबी का शक; जानें क्यों अहमदाबाद क्रैश से किया जा रहा कनेक्ट?

Fuel Switch Defect: एयर इंडिया ने पिछले साल जुलाई में घोषणा की थी कि उसने DGCA के निर्देशों के अनुसार अपने सभी बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच का निरीक्षण पूरा कर लिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 2, 2026 10:56:29 PM IST

एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल स्विच में संभावित खराबी की बात मानी
एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल स्विच में संभावित खराबी की बात मानी


Air India Boeing 787-8 Grounded: एयर इंडिया ने सोमवार को लंदन से बेंगलुरु रूट पर उड़ने वाले अपने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल स्विच में संभावित खराबी की बात मानी और कहा कि उसने अब विमान को ग्राउंडेड कर दिया है. यह खराबी 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 171 के विमान हादसे की याद दिलाती है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे की जांच रिपोर्ट में भी ऐसी ही स्थिति की ओर इशारा किया गया था.

पायलट ने दी फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी की सूचना

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, “हमें पता है कि हमारे एक पायलट ने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी है. यह शुरुआती जानकारी मिलने के बाद, हमने उस विमान को ग्राउंडेड कर दिया है और पायलट की चिंताओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच करवाने के लिए OEM को शामिल किया है.”

DGCA को दी गई मामले की जानकारी

एयरलाइन ने कहा कि इस मामले की जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को दे दी गई है, और कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा “हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है”.
 
एयर इंडिया के बयान में आगे कहा गया, “इस मामले की जानकारी एविएशन रेगुलेटर, DGCA को दे दी गई है. DGCA के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की थी, और कोई समस्या नहीं पाई थी. एयर इंडिया में, हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.”
 
बोइंग ने भी एक बयान जारी कर कहा कि वह इस घटना की एयर इंडिया की समीक्षा में सहयोग कर रहा है. बयान में कहा गया, “हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं और इस मामले की उनकी समीक्षा में सहयोग कर रहे हैं.”
 
बता दें कि एयर इंडिया ने पिछले साल जुलाई में घोषणा की थी कि उसने DGCA के निर्देशों के अनुसार अपने सभी बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच का निरीक्षण पूरा कर लिया है.

लंदन-बेंगलुरु फ्लाइट में क्या हुआ?

यह घटना सोमवार को लंदन हीथ्रो से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI132 के दौरान हुई. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, क्रू ने बोइंग 787-8 विमान, VT-ANX पर LEFT इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच के असामान्य व्यवहार की सूचना दी.
 
विज्ञप्ति में आगे कहा गया, “इंजन स्टार्ट के दौरान, स्विच दो बार कोशिश करने पर भी RUN पोजीशन में लॉक नहीं हो पाया, और CUTOFF की ओर चला गया – यह एक खराबी है जो, कुछ खास परिस्थितियों में, उड़ान के दौरान अनजाने में इंजन बंद होने का कारण बन सकती है.” 

अहमदाबाद क्रैश में फ्यूल स्विच की समस्या

12 जुलाई को, एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच RUN से CUTOFF हो गए, जिससे थ्रस्ट कम हो गया. कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में एक पायलट को फ्यूल कटऑफ के बारे में सवाल करते हुए सुना गया, जबकि दूसरा पायलट ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा था.
 
राम एयर टर्बाइन (RAT), जो एक बैकअप पावर सिस्टम है, अपने आप चालू हो गया. हालांकि स्विच को वापस RUN पर करने के बाद एक इंजन ठीक होने लगा, लेकिन विमान ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया. क्रैश से कुछ पल पहले मेडे कॉल रिकॉर्ड किया गया था.

