‘सब ठीक है…’, Air India के बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच पूरी, नहीं निकली कोई समस्या

Ahmedabad plane crash: सोमवार को एयर इंडिया के एक और विमान के साथ हादसा होते-होते बचा। रनवे पर उतरते ही जहाज का टायर फिसल गया। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से ही अपने जहानों को लेकर एयर इंडिया जांचे करवा रहा है। खबर है कि उसने अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 और बोइंग 737 विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच (FCS) के लॉकिंग सिस्टम का निरीक्षण पूरा कर लिया है। 22 जुलाई को कंपनी ने कहा कि ईंधन नियंत्रण स्विच में कोई समस्या नहीं पाई गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सुरक्षा की दृष्टि से विमानों के निरीक्षण के संबंध में निर्देश दिए थे। एयरलाइन ने कहा कि DGCA के निर्देशों के अनुसार जाँच की गई है।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, “एयर इंडिया ने अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 और बोइंग 737 विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच (FCS) के लॉकिंग सिस्टम का एहतियाती निरीक्षण पूरा कर लिया है। इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई।” यह निरीक्षण पिछले महीने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद किया गया था, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी।

एयर दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईंधन आपूर्ति बाधित होने के कारण उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए थे। ऐसा ईंधन स्विच के अचानक ‘रन’ से ‘कटऑफ’ पर शिफ्ट होने के कारण हुआ। इससे इंजन ईंधन कट-ऑफ स्विच की कार्यप्रणाली को लेकर फिर से चिंताएँ पैदा हो गईं।

Air India has completed precautionary inspections on the locking mechanism of Fuel Control Switch (FCS) on all Boeing 787 and Boeing 737 aircraft in its fleet. Read more here:https://t.co/o42N9sMzFD

