Home > देश > गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था पायलट, टेस्ट में निकला पॉजिटिव! 300 फीट नीचे गिरा था प्लेन, हादसे में 17 यात्री घायल

गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था पायलट, टेस्ट में निकला पॉजिटिव! 300 फीट नीचे गिरा था प्लेन, हादसे में 17 यात्री घायल

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट हवा में 300 फीट अचानक नीचे गिर गई. जांच में पायलट के गांजे (Marijuana) के सेवन की पुष्टि हुई है. जानें क्या है पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: August 11, 2026 7:24:26 PM IST

जांच में पायलट के गांजे (Marijuana) के सेवन की पुष्टि हुई है.
जांच में पायलट के गांजे (Marijuana) के सेवन की पुष्टि हुई है.


पिछले हफ्ते फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक हड़कंप मच गया था. हवा में ही विमान करीब 300 फीट अचानक नीचे गिर गया, जिससे 17 लोग घायल हो गए. अब इस हादसे में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दिल्ली लैंडिंग के बाद जब पायलट-इन-कमांड (मुख्य पायलट) का मेडिकल और ड्रग टेस्ट कराया गया, तो उसमें उनके मैरिजुआना (गांजा) के सेवन की पुष्टि हुई है.

शुरुआती जांच और टेस्ट रिपोर्ट

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, नियमों के तहत लैंडिंग के बाद दोनों पायलटों का नशीले पदार्थों (साइकोएक्टिव सब्सटेंस) के लिए टेस्ट किया गया था.

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मुख्य पायलट का शुरुआती टेस्ट “नॉन-नेगेटिव” (शंकास्पद) आया था. इसके बाद सैंपल को लैब में पक्के (कन्फर्मेटरी) टेस्ट के लिए भेजा गया. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पायलट ने मैरिजुआना (गांजा) का सेवन किया था.

4 अगस्त को आसमान में क्या हुआ था?

यह घटना 4 अगस्त की है, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 फुकेत से दिल्ली के लिए उड़ान पर थी.

विमान में सवार लोग: कुल 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स. उड़ान के दौरान अचानक विमान में झटका लगा और वह करीब 300 फीट नीचे आ गिरा. अचानक हुए इस झटके से 13 यात्री और क्रू के 4 सदस्य घायल हो गए. झटके के तुरंत बाद पायलटों ने विमान को संभाल लिया और दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई. शुरुआत में एयर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि मौसम की खराबी (टर्बुलेंस) की वजह से विमान को यह झटका लगा था.

अधिकारियों का एक्शन और घायलों का हाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी (रॉस्टर) से हटा दिया है.

जांच की स्थिति

इस घटना को गंभीर हादसा माना गया है. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद DGCA पायलट पर सख्त कानूनी व रेगुलेटरी कार्रवाई करेगा. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि हादसे में क्रू के दो सदस्यों की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी, जिनका इलाज फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है.

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