Air India Flight Turbulence: आसमान में फटी एयर इंडिया की छत, खून से लथपथ यात्री; दिल्ली उतरते ही लोगों ने सुनाई आपबीती

मंगलवार (4 अगस्त) को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में हवा में ही ज़बरदस्त टर्बुलेंस (झटके) आने की खबर सामने आई है. झटके इतने तेज थे कि विमान की छत तक में दरार आ गई. इस दर्दनाक घटना में लगभग 15 से 20 यात्री घायल हो गए.

जैसे ही प्लेन हवा में अचानक हिचकोले खाने लगा, यात्रियों में चीख-पुकार और दहशत फैल गई. हालांकि, तमाम मुश्किलों के बाद विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरने में कामयाब रहा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली.

‘लगा सब खत्म हो गया’

एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था. रिपोर्टों के अनुसार, 15 से 20 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से कुछ को गंभीर तो कुछ को हल्की चोटें आई हैं.

कुछ यात्रियों के सिर और हाथों में चोटें लगी हैं, तो कुछ को अंदरूनी चोटें आई हैं. एयरपोर्ट पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हालांकि, एयर इंडिया का कहना है कि चोटें मामूली थीं, लेकिन प्लेन में सवार लोगों के बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. मीडिया से बात करते हुए एक यात्री ने बताया, “वह मंजर बेहद खौफनाक था. कई लोग बुरी तरह चोटिल हुए हैं, यह तो ऊपर वाले का करम है कि हम सब सही-सलामत जमीन पर उतर गए.’

एयर इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

दिल्ली पहुंचे एक यात्री ने अपना दुख बयां करते हुए कहा कि फ्लाइट को उड़े हुए करीब डेढ़ घंटा ही हुआ था और सुबह का समय था. उन्होंने बताया, ‘प्लेन में 100 से ज्यादा लोग सवार थे और अचानक आए इस तूफान की वजह से 15-20 लोग घायल हो गए. लगभग 70 से 80 फीसदी लोग किसी न किसी तरह प्रभावित हुए हैं. हम एयर इंडिया की इस लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे.’

#Breaking – An Air India plane sways violently, throwing passengers without seat belts into the air! Horrifying turbulence on the Phuket-Delhi Air India flight. pic.twitter.com/PHnnaYgbEQ — NEWS WALA (@NEWSWALApy) August 4, 2026

एयर इंडिया का आधिकारिक बयान

मामला बढ़ने पर एयर इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा है. एयरलाइन का कहना है कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 हवा में अचानक टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी, जिससे विमान की ऊंचाई में अचानक थोड़ा बदलाव आया. हालांकि, प्लेन दिल्ली में सुरक्षित लैंड कर गया और सभी यात्रियों व क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

एयर इंडिया ने आगे कहा कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है. एहतियात के तौर पर, जिन यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई थीं या जिन्हें जांच की जरूरत थी, उन्हें मेडिकल टीम की मदद से एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर ले जाया गया.

कंपनी भले ही इसे मामूली घटना बता रही हो, लेकिन यात्रियों की आपबीती इस बात की गवाही दे रही है कि आसमान में उनके साथ क्या बीती थी.