एयर इंडिया ने यात्रियों को दी राहत, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में 80 डॉलर तक की कटौती

Air India News: एयर इंडिया ने कथित तौर पर 1 जुलाई से अपनी अल्ट्रा लॉन्ग-हॉल और लॉन्ग-हॉल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार कम कर दिया है, और कुछ मार्गों पर शुल्क में 80 डॉलर तक की कमी आई है. यह कमी अमेरिका-ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है. इस बीच, एयर इंडिया की कम लागत वाली सहायक कंपनी, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि पश्चिम एशिया में अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के बाद उसके नेटवर्क के सभी गंतव्यों में कनेक्टिविटी बहाल हो गई है.

80 डॉलर तक की कटौती

प्रमुख ट्रैवल एजेंटों के अनुसार, एयरलाइन ने उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली उड़ानों पर ईंधन अधिभार को 280 डॉलर से घटाकर 200 डॉलर कर दिया है, यानी 80 डॉलर की कटौती. ब्रिटेन और यूरोप जाने वाले मार्गों पर, अधिभार को कथित तौर पर 205 डॉलर से घटाकर 125 डॉलर कर दिया गया है, जो 80 डॉलर की कटौती दर्शाता है. एक प्रमुख ट्रैवल एजेंट ने कहा, “एआई अल्ट्रा लॉन्ग और लॉन्ग हॉल उड़ानों के लिए ईंधन अधिभार में बदलाव 1 जुलाई से दिखाई देने लगा है.”

अमेरिका और ईरान के बीच

हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए अनिश्चित युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच यह कटौती दर्ज की गई है. जेट ईंधन की कीमतों में मामूली गिरावट और रुपये की सापेक्ष स्थिरता को भी इस निर्णय का एक कारण माना जा रहा है. हालांकि, एयर इंडिया को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे पिछले 14 महीनों से अधिक समय से उसका परिचालन बाधित है. उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ानें संचालित करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइन होने के नाते, प्रतिबंधों परिणामस्वरूप लंबे मार्गों और उच्च परिचालन लागत से यह सबसे अधिक प्रभावित हुई है.