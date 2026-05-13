Air India News: एयर इंडिया ने जुलाई तक रद्द कीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें? जानें वायरल दावे का पूरा सच

Air India Flights Cancelled: सोशल मीडिया पर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं. हाल ही में एयर इंडिया को लेकर उड़ी एक खबर ने हजारों यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दीं. दावा किया गया कि ईंधन (fuel) की कमी के चलते एयर इंडिया ने जुलाई तक अपनी सभी इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी हैं. अगर आप भी इस खबर से परेशान थे, तो राहत की सांस लीजिए क्योंकि यह खबर पूरी तरह गलत है.

क्या एयर इंडिया सच में अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रहा है?

जी नहीं, बिल्कुल नहीं. एयर इंडिया ने इन वायरल दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. एयरलाइन ने इसे दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बताते हुए साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय केवल आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करें.

आखिर यह भ्रम फैला कैसे?

इस कन्फ्यूजन के पीछे दो मुख्य कारण रहे. पहला गलत सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें किसी ने ईंधन की कमी का हवाला देते हुए झूठी पोस्ट शेयर कर दी जो देखते ही देखते वायरल हो गई. दूसरा शेड्यूल में बदलाव, एयर इंडिया ने हाल के दिनों में अपने कुछ रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम की है. लोगों ने इस ‘बदलाव’ को ‘पूरी तरह बंदी’ समझ लिय.

उड़ानों में कटौती क्यों की जा रही है?

यह सच है कि एयर इंडिया ने अपने ऑपरेशंस में कुछ कटौती की है, लेकिन इसके पीछे के कारण ऑपरेशनल हैं, न कि कोई वित्तीय संकट. इसकी मुख्य वजहें हैं. ईंधन की बढ़ती कीमतें, मालूम हो कि हवाई ईंधन (ATF) के दाम बढ़ने से खर्च बढ़ा है दूसरा पश्चिम एशिया का तनाव, युद्ध की स्थिति के कारण कई एयरस्पेस बंद हैं, जिससे विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। लंबा रास्ता यानी ज्यादा ईंधन और ज्यादा खर्च और तीसरा कुछ लंबे रूट्स पर फिलहाल उड़ानें उतनी फायदेमंद नहीं रह गई हैं.

आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल और मई के बीच करीब 500 उड़ानों में कटौती की गई है, और रोजाना चलने वाली 1,000 फ्लाइट्स में से लगभग 100 के समय में बदलाव या आंशिक कटौती की संभावना है.

यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है?

एयर इंडिया अभी भी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान भर रही है. हालांकि, आपको ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कुछ रूट्स पर हफ्ते में उड़ानों की संख्या कम हो सकती है. फ्लाइट के समय में फेरबदल हो सकता है. तनाव के चलते तेल अवीव-दिल्ली जैसी कुछ खास उड़ानें जून के अंत तक निलंबित रहेंगी.