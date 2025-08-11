Air India News: Trump टैरिफ के बीच एयर इंडिया का बड़ा कदम, दिल्ली से वाशिंगटन तक फ्लाइट सेवाएं 1 सितंबर से की बंद…जाने एयरलाइन ने क्यों लिया ये फैसला?

Delhi To Washington Flight: एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली से वाशिंगटन के लिए अपनी सेवाएँ निलंबित करने की घोषणा की है। एयरलाइन ने कहा कि वह कई परिचालन कारकों के कारण दिल्ली से वाशिंगटन के लिए अपनी सेवाएँ निलंबित कर रही है।

फैसले के पीछे एयरलाइन ने क्या कहा?

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, “एयर इंडिया ने आज दिल्ली और वाशिंगटन, डी.सी. के बीच अपनी सेवाओं को 1 सितंबर, 2025 से निलंबित करने की घोषणा की है। यह निर्णय कई परिचालन कारकों के कारण लिया गया है ताकि एयर इंडिया के समग्र मार्ग नेटवर्क की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके।”

Air India to suspend services to Washington, D.C. from September 1. pic.twitter.com/REI2k1bkD2 — Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025

तो ये है असल वजह

एयर इंडिया ने कहा कि यह निलंबन मुख्य रूप से एयर इंडिया के बेड़े में नियोजित कमी के कारण है, क्योंकि एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का नवीनीकरण शुरू किया था।

एयर इंडिया ने कहा कि इस व्यापक नवीनीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है और इसके लिए कम से कम 2026 के अंत तक किसी भी समय कई विमानों की लंबे समय तक अनुपलब्धता आवश्यक है।

पाक एयरस्पेस बंद होने से पड़ रहा असर!

एयरलाइन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से एयरलाइन के लंबी दूरी के संचालन पर असर पड़ता है, जिससे उड़ानों का मार्ग लंबा हो जाता है और परिचालन जटिलता बढ़ जाती है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के एक दिन बाद, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।

बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की पेशकश दी जाएगी

एयरलाइन ने कहा कि 1 सितंबर के बाद वाशिंगटन आने-जाने के लिए बुकिंग कराने वाले ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की पेशकश की जाएगी, जिसमें अन्य उड़ानों में पुनः बुकिंग या पूर्ण धनवापसी शामिल है।

एयर इंडिया के ग्राहकों के पास एयरलाइन के इंटरलाइन भागीदारों, अलास्का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयर लाइन्स के साथ चार अमेरिकी गेटवे – न्यूयॉर्क (जेएफके), नेवार्क (ईडब्ल्यूआर), शिकागो और सैन फ्रांसिस्को – के माध्यम से वाशिंगटन, डीसी के लिए वन-स्टॉप उड़ानों का विकल्प जारी रहेगा, जिससे ग्राहक अपने सामान की अंतिम गंतव्य तक जाँच के साथ एक ही यात्रा कार्यक्रम पर यात्रा कर सकेंगे,” उसने कहा।

एयर इंडिया ने आगे स्पष्ट किया कि एयर इंडिया भारत और कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर सहित उत्तरी अमेरिका के छह गंतव्यों के बीच नॉन-स्टॉप उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी।

