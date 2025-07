Kochi Mumbai Air India Flight: क्रैश होने से बच गई एयर इंडिया फ्लाइट, मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलने के बाद टैक्सीवे में जा घुसा विमान, विमान के 3 टायर फटे

Kochi Mumbai Air India Flight: एयर इंडिया का एक और विमान आज दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। कोच्चि से मुंबई आ रहा एयर इंडिया का A320 (VT-TYA) विमान AI-2744 भारी बारिश के बीच मुंबई हवाई अड्डे पर उतर रहा था, तभी फिसलकर रनवे से उतर गया। उतरते ही विमान का टायर रनवे से उतर गया, हालाँकि पायलट ने टायर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने विमान को डॉक पर उतारा और यात्रियों को बचाया।

एयर इंडिया ने आज मुंबई हवाई अड्डे पर हुई घटना पर प्रतिक्रिया दी है। एयर इंडिया ने बताया कि 21 जुलाई, 2025 को कोच्चि से मुंबई आ रही उड़ान संख्या AI-2744 की लैंडिंग के दौरान भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान का एक पहिया रनवे से बाहर चला गया था। विमान सुरक्षित गेट पर पहुँच गया है। सभी यात्री, पायलट और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विमान की जाँच की जाएगी।

Pictures of the Air India aircraft involved in runway excursion at Mumbai airport this morning pic.twitter.com/0w6KfLEXim

— Jagriti Chandra (@jagritichandra) July 21, 2025