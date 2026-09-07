Air India Express: 36 फीट की ऊंचाई, 1 इंजन बंद… उड़ान के 50 मिनट बाद दिखा बड़ा खतरा; पायलट ने अबू धाबी छोड़कर लिया यू-टर्न

Air India Express Emergency Landing: कोचीन से अबू धाबी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 की फ़्लाइट IX 415 को सोमवार 7 सितंबर 2026 को बीच फ़्लाइट में ही वापस लौटना पड़ा, जब क्रू ने इंजन 1 पर तेज़ी से गिरते तेल का पता लगाया और बाद में जब तेल का प्रेशर डेंजर ज़ोन में पहुंच गया तो इंजन बंद कर दिया. घटना की जानकारी ANI द्वारा मिली है. एयरक्राफ़्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया. उसमें सवार यात्रियों को पता नहीं था कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है.

इंजन 1 पर तेल की मात्रा तेज़ी से गिर रही थी

ANI के अनुसार, एयरक्राफ़्ट टेकऑफ़ के लगभग 50 मिनट बाद 36000 फ़ीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जब पायलट और को-पायलट ने देखा कि इंजन 1 पर तेल की मात्रा तेज़ी से गिर रही है. क्रू ने FORDEC असेसमेंट किया. तेल की मात्रा लगातार गिरती रही, इसलिए उन्होंने अबू धाबी सेक्टर को छोड़कर कोचीन लौटने का फ़ैसला किया.

Air India Express Boeing 737 operating flight IX 415 from Cochin to Abu Dhabi was forced to turn back mid-flight after the crew detected a rapidly falling oil quantity on Engine 1 and later shut the engine down when oil pressure entered the danger zone. The aircraft landed safely… pic.twitter.com/GxEcx4cHTu — ANI (@ANI) September 7, 2026

फिर कमांडर ने हाई फ़्रीक्वेंसी पर मुंबई रेडियो से संपर्क किया और ATC को बताया कि फ़्लाइट कोचीन वापस लौट रही है. एयरक्राफ़्ट के रास्ता बदलने के दौरान स्टैंडर्ड सुरक्षा तरीकों का पालन किया गया.

दोनों पायलट इंजन पैरामीटर पर नजर रखते रहे

पूरे डायवर्जन के दौरान, दोनों पायलट इंजन पैरामीटर पर नजर रखते रहे और हर इमरजेंसी के लिए तैयार रहे. वापस मुड़ने के लगभग 45 मिनट बाद, इंजन 1 का ऑयल प्रेशर ऊपर-नीचे होने लगा और कॉकपिट गेज पर रेड ज़ोन में चला गया, जो खतरे की रेंज में गिरावट का संकेत था. फिर क्रू ने नॉन-नॉर्मल चेकलिस्ट (NNC) को फॉलो किया और इंजन 1 को बंद कर दिया.

एक ही इंजन पर ज़्यादा वजन वाले बोइंग 737 को लैंड कराना एक ज़्यादा काम का और ज़्यादा जोखिम वाला काम है. क्रू ने इसे आसानी से पूरा कर लिया. पैसेंजर्स को कॉकपिट में जो हुआ उसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था.

हर हफ्ते होने लगी है टेक्निकल दिक्कतें

भारतीय एयरलाइन कंपनियों में टेक्निकल दिक्कतें लगभग हर हफ़्ते होने लगी हैं. यह ताज़ा मामला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एयर इंडिया फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट पर अपनी शुरुआती जांच जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है. उस रिपोर्ट में दर्ज किया गया था कि एयरबस के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जांच टीम की मौजूदगी में तीन दिनों तक शामिल एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन किया. फिर आगे के एनालिसिस के लिए हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स और हाइड्रोलिक सैंपल इकट्ठा किए गए.

फुकेत-दिल्ली की घटना के बाद, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि DGCA फ़्लाइट क्रू के लिए साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट का सालाना परसेंटेज बढ़ाएगा. एयर इंडिया एक्सप्रेस इंजन-ऑयल घटना से अब एक और सवाल उठता है: क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी DGCA के सेफ़्टी ऑडिट के लिए फ्रेमवर्क को सख़्त करेगी.

भारत का पिछला बड़ा IASA ऑडिट अक्टूबर 2021 में हुआ

US फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आम तौर पर हर पांच साल में एक बार इंटरनेशनल एविएशन सेफ़्टी असेसमेंट (IASA) प्रोग्राम के तहत किसी देश की सेफ़्टी निगरानी का रिव्यू करता है. भारत का पिछला बड़ा IASA ऑडिट अक्टूबर 2021 में हुआ था; अगला इस साल नवंबर में होने की उम्मीद है. नई दिल्ली इस समय का इस्तेमाल DGCA सेफ़्टी ऑडिट को कंट्रोल करने वाले नियमों में बदलाव करने के लिए करती है या नहीं, इस पर करीब से नजर रखी जाएगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस और DGCA की तरफ़ से ऑफ़िशियल कमेंट का इंतज़ार है.