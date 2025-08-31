हो सकता था अहमदाबाद जैसा प्लेन हादसा! Air India के इंजन में लगी आग? करानी पड़ी इमरजेंसी लैडिंग

Air India: देश भर में एयर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी खराबी की खबरें अब आम हो गई हैं। लगभग हर दिन किसी न किसी उड़ान में ऐसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। आज दिल्ली से इंदौर जा रही एक उड़ान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दिल्ली वापस लौटा दिया गया। यहाँ आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी।

दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2913 को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दिल्ली में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला, जिसके बाद नियमों का पालन करते हुए इंजन को बंद कर दिया गया।

इसके साथ ही पायलट विमान को सुरक्षित दिल्ली वापस ले आया। विमान को जाँच के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान से इंदौर भेजा जा रहा है। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

एयरलाइन ने क्या कहा ?

एयरलाइन ने ज़्यादा जानकारी दिए बिना कहा, ‘उड़ान संख्या AI 2913, जिसने 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली वापस लौट आई क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला।’ एयरलाइन ने कहा कि हवाई सुरक्षा नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को घटना की जानकारी दे दी गई है।

एयरलाइन ने बताया कि तकनीकी खराबी सामने आने के बाद, कॉकपिट क्रू ने उड़ान न भरने का फैसला किया और विमान को जाँच के लिए वापस बे में ले आए।

तकनीकी खराबी

इससे पहले भी एयर इंडिया को लेकर ऐसी कई घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। इससे पहले 18 अगस्त को कोच्चि हवाई अड्डे पर दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान को अचानक टेकऑफ़ से रोकना पड़ा था। तो वहीं इससे पहले 16 अगस्त को एयर इंडिया ने मिलान (इटली)-दिल्ली उड़ान को भी आखिरी समय में रद्द कर दिया था। इसके पीछे तकनीकी खराबी बताई गई थी। उड़ानों में ऐसी समस्याओं के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।