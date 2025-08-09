Air India delays: तकनीकी दिक्क्तों की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी, विमानों की लगी लंबी कतारें, यात्री हुए परेशान

Air India delays: एयर इंडिया ने यात्रियों को सूचित किया है कि आज सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्ड-पार्टी डेटा नेटवर्क में खराबी के कारण चेक-इन सिस्टम बाधित हो गया। इस समस्या का असर एयर इंडिया समेत कई एयरलाइनों पर पड़ा, जिससे उड़ानों के प्रस्थान में देरी हुई।

Meerut Crime News: ‘रात बिताने के लिए लड़की दो…’, नहीं मिली तो बेकाबू होकर युवक ने होटल मालिक के साथ ही कर दिया ऐसा कांड,…

परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है

एयरलाइन के अनुसार, तकनीकी टीमों ने सिस्टम को ठीक करने के लिए काम किया और अब खराबी दूर हो गई है। हालाँकि, परिचालन धीरे-धीरे सामान्य होने पर कुछ देरी की आशंका है। एयर इंडिया ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि हवाई अड्डे पर कर्मचारी रीबुकिंग, चेक-इन और पूछताछ में सहायता कर रहे हैं।

यात्रियों को उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई

एयरलाइन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयर इंडिया की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या हवाई अड्डा सूचना डेस्क के माध्यम से अपनी उड़ान अनुसूची के बारे में अपडेट रहें। यात्रियों को सुरक्षा और चेक-इन औपचारिकताओं के लिए अतिरिक्त समय निकालने के लिए समय से पहले पहुँचने की भी सलाह दी गई है।

अन्य एयरलाइनों पर प्रभाव

यह खराबी, किसी तीसरे पक्ष के नेटवर्क से संबंधित होने के कारण, मुंबई से संचालित होने वाली कई एयरलाइनों के परिचालन में बाधा उत्पन्न कर रही थी। हालाँकि अधिकांश प्रणालियाँ बहाल कर दी गई हैं, लेकिन लगातार हो रही देरी से कनेक्टिंग उड़ानों और दिन के बाकी समय के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है।

एयर इंडिया ने मुंबई हवाई अड्डे पर सुचारू चेक-इन और प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त ग्राउंड स्टाफ तैनात किया है। एयरलाइन ने असुविधा के लिए माफ़ी मांगी है और अप्रत्याशित व्यवधान के दौरान यात्रियों के धैर्य के लिए उनका धन्यवाद किया है।

दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी भयावह आग, कांच तोड़कर निकाले गए मरीज, एक की मौत, कई घायल