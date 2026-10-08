इंडिगो के बाद अब एअर इंडिया और अकासा की फ्लाइट में सफर होगा महंगा, जानें- कितना बढ़ गया सरचार्ज?

एअर इंडिया और अकासा से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इंडिगो एयरलाइंस के बाद एअर इंडिया ने भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके तहत घरेलू उड़ानों के टिकट पर 1,200 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 17,800 रुपये तक अतिरिक्त फ्यूल चार्ज देना होगा. नई दरें 9 अक्टूबर की रात 12:01 बजे से लागू होंगी.

एअर इंडिया के साथ-साथ यह बढ़ोतरी एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर भी लागू होगी. दोनों एयरलाइंस टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं. एयरलाइन ने यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते लिया है.

अब कितनी लगेगा सरचार्ज?

अब 0-500 किलोमीटर के लिए सरचार्ज 400 हो गया है. 501-1000 किलोमीटर के लिए 600, 1001-1500 किलोमीटर के लिए 850 और 1501-2000 किलोमीटर के साथ 2,000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ानों के लिए 1200 सरचार्ज देना होगा. यानी सबसे छोटे रूट पर भी सरचार्ज 101 बढ़ गया है, जबकि 1501-2000 किलोमीटर वाले रूट पर यह 451 तक बढ़ा है.

एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस और एयर इंड‍िया ने चुनिंदा इंटरनेशनल रूट पर भी फ्यूल सरचार्ज में बदलाव किया है. हालांकि, कुछ लंबी दूरी के रूट पर सरचार्ज घटा है, जबकि वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के रूट पर बढ़ोतरी हुई है.

नॉर्थ अमेरिका के लिए सरचार्ज 280 डॉलर से घटाकर 215 डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के लिए 280 डॉलर से घटाकर 210 डॉलर किया गया है. यूरोप, जिसमें यूके भी शामिल है, के लिए यह 205 डॉलर से घटकर 135 डॉलर हो गया है. वहीं वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए सरचार्ज 50 डॉलर से बढ़ाकर 55 डॉलर किया गया है. यह सरचार्ज एकतरफा यात्रा के आधार पर लागू होगा और भारत से या भारत के लिए संबंधित यात्राओं पर लगेगा.

अकासा एयर ने भी किया फ्यूल सरचार्ज में बदलाव

दूसरी तरफ अकासा एयर ने भी ATF की बढ़ती कीमतों को देखते हुए फ्यूल सरचार्ज में बदलाव किया है. नई दरें 9 अक्टूबर 2026 की रात 12:01 बजे से की गई नई बुकिंग पर लागू होंगी. अकासा एयर ने मार्च 2026 में पहली बार फ्यूल सरचार्ज लगाया था. तब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यह फ्लाइट की अवधि के आधार पर 199 से 1300 प्रति सेक्टर तक था.

अब घरेलू उड़ानों में 0-500 किलोमीटर के लिए 375, 501-1000 किलोमीटर के लिए 600, 1001-1500 किलोमीटर के लिए 900 और 1501 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी के लिए 1150 सरचार्ज होगा. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भारत से कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, थाईलैंड और वियतनाम जाने वाली उड़ानों पर नया फ्यूल सरचार्ज 2500 प्रति यात्री होगा.

7 महीने में तीसरी बार बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज

एअर इंडिया ने पिछले सात महीने में तीसरी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है. इससे पहले एयरलाइन ने इस साल 10 मार्च और फिर 7 अप्रैल को किराए में बढ़ोतरी की थी.

इससे पहले देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी 6 अक्टूबर 2026 से टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था. इंडिगो ने छह महीने में तीसरी बार किराया बढ़ाया है. इससे पहले एयरलाइन ने 14 मार्च और 1 अप्रैल को फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी की थी.

तीन महीने में ₹27.28 प्रति लीटर महंगा हुआ जेट फ्यूल

जेट फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब हवाई किराए पर भी दिखने लगा है. 1 अक्टूबर से घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत 121 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 137 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यानी एक महीने में इसकी कीमत 16 रुपये प्रति लीटर या करीब 13.2% बढ़ गई है.

पिछले तीन महीनों में जेट फ्यूल की कीमतों में कुल 27.28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

अगस्त 2026: 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

सितंबर 2026: 6.28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

अक्टूबर 2026: 16 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

इंडिगो के मुताबिक, पिछले एक महीने में जेट फ्यूल की कीमत 14% से ज्यादा बढ़ी है. इससे एयरलाइंस की परिचालन लागत पर दबाव बढ़ गया है.

एयरलाइंस के कुल खर्च का 40% तक होता है फ्यूल पर खर्च

जेट फ्यूल किसी भी एयरलाइन के लिए सबसे बड़े खर्चों में से एक है. एयरलाइंस के कुल ऑपरेटिंग खर्च में इसकी हिस्सेदारी करीब 30% से 40% तक होती है. ऐसे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर एयरलाइंस की लागत पर पड़ता है.