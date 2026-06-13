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Air Force Aircraft Crash: असम में बड़ा विमान हादसा, वायुसेना का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश

Air Force Aircraft Crash: एयर फ़ोर्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ़्ट एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. एयर फ़ोर्स ने कहा है कि वे और जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 13, 2026 11:40:18 AM IST

वायुसेना का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश
वायुसेना का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश


Air Force Aircraft Crash: इंडियन एयर फ़ोर्स की तरफ़ से दी गई जानकारी के मुताबिक असम के जोरहाट एयर फ़ोर्स स्टेशन पर इंडियन एयर फ़ोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट क्रैश हो गया है. एयर फ़ोर्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ़्ट एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. एयर फ़ोर्स ने कहा है कि वे और जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं.

यह एयरक्राफ़्ट एक AN-31 कार्गो प्लेन था, जिसका इस्तेमाल सप्लाई पहुँचाने के लिए किया जाता था. यह हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ़्ट एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था. IAF ने कहा कि मौके पर रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन चल रहे हैं.

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