Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर में PAK के 6 विमानों को मार गिराया…IAF चीफ का बड़ा बयान, जाने किस भारतीय हथियार ने PAF का उस दौरान किया था काम तमाम?

Operation Sindoor: भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह पाकिस्तानी विमानों - जिनमें पाँच लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा विमान शामिल है - को मार गिराए जाने की पुष्टि की है। यह इस विशाल सैन्य हमले के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान का पहला बड़ा खुलासा है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 9, 2025 14:21:12 IST

Operation Sindoor: भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह पाकिस्तानी विमानों – जिनमें पाँच लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा विमान शामिल है – को मार गिराए जाने की पुष्टि की है। यह इस विशाल सैन्य हमले के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान का पहला बड़ा खुलासा है।

हवा में ही मार गिराए गए छह विमानों के अलावा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर हवाई हमलों में जमीन पर पाकिस्तानी वायु सेना को हुए नुकसान की भी पुष्टि की।

बेंगलुरू में वार्षिक 16th Air Chief Marshal LM Katre Lecture  में बोलते हुए, एयर चीफ मार्शल सिंह ने पहलगाम हमले के बाद 7 मई को हुए ऑपरेशन के दौरान हवाई हमलों में महत्वपूर्ण हवाई मार गिराने का श्रेय रूस निर्मित एस-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को दिया।

जो “बड़ा पक्षी” गिराया गया वह एक AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) था, जिसके नष्ट होने से पाकिस्तान की वायु शक्ति को भारी झटका लगा।

जैकबाबाद और भोलारी में पाक सेना के हैंगरों पर हमला

भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के जैकबाबाद और भोलारी में भी हैंगरों पर हमला किया था। कुछ लड़ाकू विमान, संभवतः अमेरिका निर्मित F-16, जो एक हैंगर में रखरखाव के अधीन थे, हवाई हमलों में नष्ट हो गए। भोलारी में, एक अन्य AWACS विमान के भी नष्ट होने की आशंका है।

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय सेना इतना नुकसान पहुँचाने में सक्षम थी कि पाकिस्तान को एहसास हो गया कि अगर संघर्ष जारी रहा तो उसे और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से पाकिस्तानी पक्ष ने युद्धविराम की मांग की।

एयर चीफ मार्शल सिंह ने राजनीतिक नेतृत्व को भी श्रेय दिया कि उन्होंने सेना को हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की पूरी आज़ादी दी।

एयर चीफ मार्शल ने राजनीतिक नेतृत्व की भी तारीफ की

एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, “सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना था। हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। अगर कोई बाधाएँ थीं, तो वे स्व-निर्मित थीं। हमने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है। हमें योजना बनाने और उसे अंजाम देने की पूरी आज़ादी थी। हमारे हमले सोच-समझकर किए गए थे क्योंकि हम इसके बारे में परिपक्व होना चाहते थे।”

उन्होंने 7 मई के हमले के दौरान आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों की ‘पहले और बाद’ की उपग्रह तस्वीरें भी साझा कीं। वायुसेना प्रमुख ने कहा, “हमारे पास न केवल उपग्रह तस्वीरें थीं, बल्कि स्थानीय मीडिया से भी तस्वीरें थीं, जिनके जरिए हम अंदरूनी तस्वीरें हासिल कर सकते थे।” उन्होंने याद दिलाया कि बालाकोट हमले के बाद बिना सबूतों के लोगों को समझाना मुश्किल था।

POK में नौ आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और सौ से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। यह विशाल सैन्य अभियान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार के जवाब में चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी।

Kulgam Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना के 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी मारा गया…पिछले 9 दिनों से इलाके में चल रहा एनकाउंटर

