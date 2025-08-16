Home > देश > ‘मैने चिकन बिरयानी बनाई है’, जन्माष्टमी के दिन AIMIM के कट्टर मुस्लिम नेता ने किया सनातनियों को उकसाने का काम, हरकत पर औवेसी के भी फूले हाथ-पैर

Protest Against Meat Ban: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने त्योहारों के दौरान शहर में मांस की दुकानें बंद रखने के स्थानीय नगर निगम के आदेश का कड़ा विरोध किया। दरअसल, इस दौरान इन्होने शुक्रवार को अपने आवास पर बिरयानी पार्टी का इंतजाम किया।

Published: August 16, 2025 12:04:53 IST

Protest Against Meat Ban: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने त्योहारों के दौरान शहर में मांस की दुकानें बंद रखने के स्थानीय नगर निगम के आदेश का कड़ा विरोध किया। दरअसल, इस दौरान इन्होने शुक्रवार को अपने आवास पर बिरयानी पार्टी का इंतजाम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जी जमकर निशाना साधा और पूछा कि उन्होंने नगर आयुक्त को मांस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस लेने का निर्देश क्यों नहीं दिया।

जन्माष्टमी पर किया बवाल 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल स्वतंत्रता दिवस और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल अष्टमी शुक्रवार को मनाई जा रही है। वहीँ छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने मंगलवार को शहर की सीमा के भीतर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को दो दिन यानी 15 और 20 अगस्त – को बंद रखने की घोषणा की है।

भड़क उठे कट्टर मुस्लिम नेता 

वहीँ  आपको बता दें इस आदेश में कहा गया कि, 15 अगस्त को गोकुल अष्टमी के अवसर पर बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी और जैन समुदाय के प्रमुख पर्व पर्यूषण पर्व की शुरुआत के मद्देनजर 20 अगस्त के लिए भी यही आदेश जारी किया गया है। वहीँ फिर एआईएमआईएम नेता और पूर्व सांसद जलील ने कहा कि मैंने शाकाहारी व्यंजनों के साथ चिकन बिरयानी भी बनाई है। अगर नगर आयुक्त आकर शाकाहारी भोजन मांगेंगे, तो मैं उन्हें भी खिलाऊँगा। लेकिन सरकार हमें यह न बताए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।

