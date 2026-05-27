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पराली जलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या-क्या असर पड़ता है? AIIMS की स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

AIIMS New Study: पराली जलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या-क्या असर पड़ता है? इसको लेकर एम्स की नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिसर्च में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार को शामिल किया गया था.

By: Sohail Rahman | Published: May 27, 2026 9:02:48 PM IST

पराली जलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
पराली जलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?


AIIMS New Study on Stubble Burning: वायु प्रदूषण (Air Pollution) फेफड़ों को परेशान करने के अलावा और भी बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकता है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिसर्चर्स की एक नई स्टडी में पाया गया है कि फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने से निकलने वाला धुआं उत्तर भारत में रहने वाले लोगों में हाइपरटेंशन का खतरा काफी बढ़ा सकता है.

AIIMS दिल्ली के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अंबुज रॉय के अनुसार, फसल जलने से बहुत ज़्यादा प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों में, ज़्यादा साफ-सुथरे इलाकों में रहने वालों की तुलना में हाइपरटेंशन होने की संभावना लगभग 15% ज़्यादा पाई गई.

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किन राज्यों को किया गया शामिल?

ये नतीजे ‘फसल की आग और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ-उत्तर भारत से एक स्टडी’ नाम की एक बड़ी स्टडी से आए हैं, जिसमें फसल जलने से होने वाले पॉल्यूशन और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बीच के लिंक की जांच की गई. इस रिसर्च में उत्तर भारत के चार बड़े राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार को शामिल किया गया, ये ऐसे इलाके हैं जहां मौसमी पराली जलाना एक बार-बार आने वाली एनवायरनमेंटल चुनौती बन गया है.

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1.88 लाख से ज्यादा लोगों के हेल्थ का किया गया एनालिसिस

रिसर्चर्स ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-IV 2015–16) से 1.88 लाख से ज़्यादा लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड का  एनालिसिस किया.  इस डेटा को NASA से मिली सैटेलाइट इमेज के साथ मिलाया गया, जो फसल में आग लगने की घटनाओं पर नज़र रखती हैं, साथ ही मौसम के पैटर्न और हवा की दिशा का एनालिसिस भी किया गया. गंभीर असर की पहचान करने के लिए रिसर्चर्स ने ‘हाई-इंटेंसिटी बायोमास बर्निंग’ को उन इलाकों के तौर पर कैटेगरी में रखा, जहां 30 दिनों के समय में 100 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हुईं.

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40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर दिखा ज्यादा असर

फसल जलने के तेज धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों में न सिर्फ़ हाइपरटेंशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा दिखा, बल्कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ा हुआ पाया गया. 40 साल से ज़्यादा उम्र के बड़ों में इसका हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर पाया गया. रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया कि फसल जलने वाले ज़ोन के नीचे हवा की दिशा में बसे समुदायों को सबसे ज़्यादा हेल्थ रिस्क का सामना करना पड़ा, जिससे यह बात और मज़बूत हुई कि धुएँ का प्रदूषण ही ब्लड प्रेशर बढ़ाने की वजह बन रहा था.

Tags: aiims
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