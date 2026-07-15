धड़कनों को रवां किया, ज़ख़्मों को सिल दिया; AIIMS डॉक्टरों ने शिशु का दुर्लभतम इलाज कर रचा इतिहास

AIIMS News: नई दिल्ली के डॉक्टरों ने चार महीने के एक शिशु की फेफड़ों की एक दुर्लभ और तकनीकी रूप से मुश्किल सर्जरी सफलतापूर्वक की. बच्चे को जन्म से ही फेफड़ों की एक जन्मजात खराबी (congenital lung malformation) थी.

जिससे दोनों फेफड़े प्रभावित थे. ऑपरेशन के सिर्फ़ दो दिन बाद ही बच्चे को छुट्टी दे दी गई. इतनी जटिल सर्जरी के बाद इतनी तेज़ी से ठीक होना वाकई कमाल की बात है. यह प्रक्रिया सिर्फ़ चार महीने के शिशु में फेफड़े के एक हिस्से (सेगमेंट) को निकालना अपनी तरह के सबसे कम उम्र और सबसे दुर्लभ मामलों में से एक है. यह AIIMS में अब संभव हो चुकी फेफड़ों को बचाने वाली बेहद खास सर्जिकल देखभाल को दिखाता है.

बीमारी की स्थिति

बच्चे में जन्म से पहले ही ‘कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मैलफॉर्मेशन’ (CPAM) का पता चल गया था. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भ में फेफड़े का एक हिस्सा असामान्य रूप से विकसित होता है. और सिस्ट (गांठ) जैसा टिश्यू बनाता है, जो सामान्य फेफड़े की तरह काम नहीं कर सकता. इस मामले में, यह खराबी दोनों फेफड़ों में थी, जो आम तौर पर एक तरफ़ होने वाली खराबी की तुलना में ज़्यादा दुर्लभ और जटिल स्थिति थी.

इसलिए सर्जिकल टीम फेफड़े के पूरे ‘लोब’ (फेफड़े का बड़ा हिस्सा जिसे आम तौर पर निकाला जाता है) को नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के पास भविष्य के लिए पर्याप्त स्वस्थ फेफड़े का टिश्यू नहीं बचता.

“सेगमेंट” को समझना

हर फेफड़ा छोटी-छोटी काम करने वाली इकाइयों से बना होता है जिन्हें ‘सेगमेंट’ कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे संतरे के प्राकृतिक हिस्से होते हैं. हर सेगमेंट की अपनी अलग ब्लड सप्लाई और एयरवे (सांस की नली) होती है. पूरे लोब को निकालना तकनीकी रूप से आसान होता है.

लेकिन सिर्फ़ एक या दो अलग-अलग सेगमेंट को निकालना जिसे ‘सेगमेंटेक्टॉमी’ कहते हैं. कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्जन को फेफड़े के अंदर गहराई में मौजूद ब्लड वेसल्स और एयरवे को सावधानी से अलग करना होता है, बिना आस-पास के स्वस्थ सेगमेंट को नुकसान पहुँचाए.

AIIMS के समर्पित हेल्थकेयर वर्कर

दायां फेफड़ा तीन लोब से बना होता है, ऊपरी (upper), बीच का (middle) और निचला (lower) लोब. ऊपरी लोब तीन सेगमेंट में, बीच का लोब दो सेगमेंट में और निचला लोब पाँच सेगमेंट में बंटा होता है. इस मामले में, टीम ने दाएं फेफड़े के निचले लोब का ऑपरेशन किया और 9वें और 10वें सेगमेंट को हटाया. इन सेगमेंट को हटाना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि इनकी ब्लड सप्लाई फेफड़े के टिश्यू में बहुत गहराई में होती है.

सिर्फ़ चार महीने के बच्चे की की-होल सर्जरी से इसे सुरक्षित रूप से करना एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है. ऐसे नतीजे सिर्फ़ टीमवर्क और AIIMS के समर्पित हेल्थकेयर वर्करों की वजह से ही मिल पाते हैं, जिनके पास इस तरह की मुश्किल, फेफड़े को बचाने वाली बच्चों की सर्जरी करने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं हैं.