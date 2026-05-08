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क्या तमिनलाडु में सबसे छोटी पार्टी की बनेगी सरकार, थलापति विजय का सीएम बनने का सपना टूटेगा

Tamil Nadu Government Formation: अगर किसी भी दल को बहुमत का नंबर नहीं मिला तो AIADMK अब एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है. इसके बाद वह टीवीके या DMK साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: May 8, 2026 1:09:28 PM IST

Tamil Nadu Government Formation: तमिलनाडु की राजनीति में नया ट्विस्ट, 10 मई तक आएगी 'भूकंप'
Tamil Nadu Government Formation: तमिलनाडु की राजनीति में नया ट्विस्ट, 10 मई तक आएगी 'भूकंप'


Tamil Nadu Government Formation: 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) 107 सीटें हासिल करने के बावजूद सरकार नहीं बना पा रही है. टीवीके के मुखिया और मुख्यमंत्री पद के दावेदार विजय कई बार राज्यपाल से मुलाकात करके राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं. इसके साथ ही वह कांग्रेस के 5 विधायकों का नाम भी दे चुके हैं. इसके बाद टीवीके के कांग्रेस के समर्थन के साथ 112 विधायक हो रहे हैं, जबकि बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है. इस सबके बीच तमिलनाडु की राजनीति में नया ट्विस्ट आ सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं. तमिलनाडु की सियासत में नया गठजोड़ भी बन सकता है. 

तमिलनाडु में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है, हालांकि डीएमके के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दोबारा चुनाव में जाने को लेकर अनिच्छा जताई है. उनका कहना है कि टीवीके को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही DMK ने दोबारा चुनाव से भी इन्कार कर दिया है. 

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क्या साथ आएंगे डीएमके-एआईएडीएमके

कुछ जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए एक-दूसरे के धुर विरोधी DMK और AIADMK साथ आ सकते हैं, लेकिन यह मुश्किल है पर नामुमिकन नहीं. दरअसल, तमिलनाडु के पूर्व सीएम और AIADMK के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने पुडुचेरी में विधायकों की एक बैठक में यह बयान देकर सनसनी मचा दी है कि इंतजार करें, अच्छी चीजें होंगी. तमिलनाडु में AIADMK की ही सरकार बनेगी. 

थलापति विजय के सामने मुश्किल

थलापति विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु में 108 सीटें जीतीं, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े (118) से वह अब भी दूर है. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता देने के बजाय उनसे 118 विधायकों के समर्थन का ठोस प्रमाण मांगा है. विजय ने कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का दावा तो किया, लेकिन बाकी 5 सीटें कहां से आएंगी, इसका ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं.  सरकार बनाने में फिलहाल अधर में पड़े विजय ने अपने विधायकों को महाबलीपुरम के रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है.

राज्यपाल के बयान से सनसनी

. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पिछले दिनों एक चर्चित अंग्रेजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अगर DMK और AIADMK मिलकर सरकार बनाना चाहें तो उन्हें उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा से रिश्ता तोड़कर AIADMD-DMK साथ में सरकार बनाएंगे. 
 

Tags: Tamil Nadu politics
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