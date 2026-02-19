AI Impact Summit : सुबह 10:25 बजे देश की नजर PM मोदी पर, AI समिट से क्या मिलेगा नया विज़न?

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और सेरेमनी को एड्रेस करेंगे, जिसमें 20 देशों के हेड के मौजूद रहने की उम्मीद है. मोदी भारत मंडपम में हो रहे समिट में लीडर्स का स्वागत करेंगे और सुबह करीब 9:15 बजे एक फैमिली फोटो ली जाएगी, जिसके बाद वो सुबह करीब 9:40 बजे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे. मोदी सुबह करीब 10:25 बजे सेरेमनी को एड्रेस करने वाले हैं.

सात मीटिंग्स कर चुके PM मोदी

बुधवार का दिन PM मोदी के लिए काफी बिज़ी रहा क्योंकि उन्होंने दुनिया के लीडर्स और CEOs के साथ नौ बाइलेटरल मीटिंग्स कीं. मोदी ने समिट के दौरान स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान और भूटान समेत देशों के लीडर्स के साथ सात मीटिंग्स कीं. उन्होंने गूगल के CEO सुंदर पिचाई और सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर विनोद खोसला के साथ भी दो मीटिंग्स कीं.

साउथ में पहला ग्लोबल सम्मिट

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक दिल्ली में हो रहा है. यह ग्लोबल साउथ में हो रहा पहला ग्लोबल AI समिट है. इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर से सरकारी पॉलिसीमेकर, इंडस्ट्री AI एक्सपर्ट, एकेडेमिक्स, टेक्नोलॉजी इनोवेटर और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. इस इवेंट का मकसद AI की बदलाव लाने की क्षमता पर सोचना है, जो भारत के “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (सबका भला, सबकी खुशी) के नेशनल विज़न और AI फॉर ह्यूमैनिटी के बड़े ग्लोबल सिद्धांत के साथ मेल खाता है.

