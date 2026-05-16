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AI Jobs: एआई से महिलाओं की नौकरियों पर बढ़ा खतरा? नई रिसर्च में बड़ा दावा, जानें क्यों बढ़ रही हैं ये चुनौतियां

AI and Women Jobs: नई रिसर्च में दावा किया गया है कि एआई तकनीक का असर महिलाओं की नौकरियों पर पुरुषों की तुलना में ज्यादा पड़ सकता है. सचिव, रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस क्लर्क जैसी कई नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 7:53:44 PM IST

AI Jobs: एआई से महिलाओं की नौकरियों पर बढ़ा खतरा? नई रिसर्च में बड़ा दावा, जानें क्यों बढ़ रही हैं ये चुनौतियां


AI and Women Jobs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से दुनिया को बदल रहा है. यह केवल काम करने के तरीके को ही नहीं बदल रहा, बल्कि नौकरियों की प्रकृति और रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित कर रहा है. दुनियाभर की बड़ी कंपनियां एआई तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं, जिसके चलते कई जगह कर्मचारियों की छंटनी भी देखने को मिल रही है. Amazon, Meta और Oracle जैसी कंपनियों ने हाल के महीनों में कर्मचारियों की संख्या कम की है. इसी बीच एक नई रिसर्च ने यह चिंता बढ़ा दी है कि एआई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं की नौकरियों पर पड़ सकता है.

महिलाओं पर ज्यादा असर डाल सकती है एआई

अमेरिका की संस्था महिलाओं और परिवारों के लिए राष्ट्रीय साझेदारी की ओर से किए गए अध्ययन में दावा किया गया है कि एआई महिला कर्मचारियों के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक खतरा बन सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 47 प्रतिशत है, लेकिन एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 15 पेशों में 83 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं. हालांकि यह अध्ययन अमेरिकी कार्यबल पर आधारित है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय कार्यक्षेत्र के भविष्य को लेकर भी संकेत मिलते हैं.

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कौन-सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में?

रिसर्च में उन 15 व्यवसायों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिन पर एआई का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है. इनमें सचिव, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस क्लर्क और बीमा एजेंट जैसी नौकरियां शामिल हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 60 लाख महिलाएं इन एआई-प्रभावित क्षेत्रों में काम करती हैं. चिंता की बात यह है कि इनमें से कई महिलाओं के पास तेजी से बदलती तकनीक के अनुसार खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर नहीं हो सकते. इस वजह से एआई के दौर में करियर में आगे बढ़ना उनके लिए और कठिन हो सकता है.

इंसानी संपर्क वाली नौकरियों पर भी असर संभव

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाएं बड़ी संख्या में नर्सिंग, बच्चों की देखभाल और मरीजों की सेवा जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां इंसानी संपर्क बेहद जरूरी होता है और एआई पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं ले सकता. लेकिन इसके बावजूद एआई आधारित निगरानी और मैनेजमेंट सिस्टम इन नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं. इन तकनीकों को “बॉसवेयर” भी कहा जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक इन सिस्टम्स को समझना और इनके खिलाफ आवाज उठाना कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो सकता है. इससे भले ही नौकरी न जाए, लेकिन काम का दबाव बढ़ सकता है और नौकरी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

एआई बनाने वाली नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम

रिपोर्ट के अनुसार एआई विकसित करने और उसे संचालित करने वाली नौकरियों जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लीडरशिप रोल्स में महिलाओं की संख्या अभी भी कम है. इसका असर एआई सिस्टम्स के डिजाइन और उनके इस्तेमाल पर पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तकनीक बनाने में महिलाओं की भागीदारी कम होगी, तो उन सिस्टम्स में महिलाओं से जुड़े अनुभव और दृष्टिकोण भी कम दिखाई देंगे.

रिसर्च में सामने आया एआई का पक्षपात

अध्ययन में यह भी बताया गया कि अगर एआई को पक्षपातपूर्ण डेटा दिया जाए तो उसके निर्णय भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं. एक प्रयोग के दौरान ChatGPT से पुरुष और महिला नामों वाले रिज्यूमे तैयार करवाए गए. इसमें महिलाओं के रिज्यूमे को कम अनुभव वाला दिखाया गया, जबकि पुरुषों के रिज्यूमे को अधिक सक्षम माना गया. इसके बाद जब एआई से इन रिज्यूमे का मूल्यांकन कराया गया, तो उसने ज्यादा उम्र और अनुभव वाले पुरुष उम्मीदवारों को बेहतर रेटिंग दी.

महिलाओं को ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ सकती है

रिसर्च में यह भी पाया गया कि महिलाएं एआई तकनीक अपनाने में पुरुषों से पीछे रह सकती हैं. लेकिन अगर वे काम में एआई का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें पुरुषों की तुलना में ज्यादा आलोचना और नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. अध्ययन में सामने आया कि जब एक जैसा काम एआई की मदद से किया गया, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा नकारात्मक नजरिए से देखा गया.

डीपफेक और गलत इस्तेमाल भी बढ़ी चिंता

रिपोर्ट में एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई गई है. इसमें कहा गया है कि एआई का इस्तेमाल महिलाओं को निशाना बनाने के लिए बढ़ रहा है. कुछ मामलों में एआई की मदद से महिलाओं की फर्जी और आपत्तिजनक डीपफेक तस्वीरें बनाई गईं. इसके अलावा कुछ एआई चैटबॉट्स पर भी गलत और भ्रामक कंटेंट फैलाने के आरोप लगे हैं.

महिलाएं एआई टूल्स का इस्तेमाल कम कर रही हैं

रिसर्च में पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल कम करती हैं. 18 अलग-अलग अध्ययनों में एआई इस्तेमाल के मामले में करीब 25 प्रतिशत का अंतर देखा गया. इससे यह संकेत मिलता है कि कार्यस्थलों पर एआई टूल्स अपनाने में महिलाएं अभी पीछे हो सकती हैं. हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि महिलाओं के बीच एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. 2022 से 2024 के बीच ChatGPT के करोड़ों नए यूजर्स में महिलाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. महिलाएं खासतौर पर लेखन और रोजमर्रा की सलाह लेने के लिए एआई का अधिक इस्तेमाल कर रही हैं.

भविष्य काफी हद तक नीतियों पर निर्भर करेगा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एआई का महिलाओं की नौकरियों पर अंतिम असर कितना बड़ा होगा. रिपोर्ट के मुताबिक इसका भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां और सरकारें एआई को लेकर कैसी नीतियां बनाती हैं और कार्यस्थलों पर इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एआई तकनीक को जिम्मेदारी और समानता के साथ लागू नहीं किया गया, तो यह कार्यस्थलों पर पहले से मौजूद जेंडर गैप को और बढ़ा सकता है.

Tags: ai and women jobsArtificial Intelligence
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