Ahmedabad Student murder Case: खोखरा में छात्र की हत्या पर गुस्सा, लगातार दूसरे दिन स्कूल बंद, अभिभावकों का प्रदर्शन, आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग

Ahmedabad Student murder Case: खोखरा इलाके में कल हुई छात्र की हत्या के बाद से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी गुस्से के चलते खोखरा स्थित सेवेंथ डे स्कूल को आज लगातार दूसरे दिन बंद रखना पड़ा। इसके अलावा मणिनगर और इसनपुर क्षेत्र के कई स्कूलों ने भी बंद का ऐलान किया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 21, 2025 13:49:39 IST

जतीन रावल की रिपोर्ट, Ahmedabad Student murder Case: खोखरा इलाके में कल हुई छात्र की हत्या के बाद से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी गुस्से के चलते खोखरा स्थित सेवेंथ डे स्कूल को आज लगातार दूसरे दिन बंद रखना पड़ा। इसके अलावा मणिनगर और इसनपुर  क्षेत्र के कई स्कूलों ने भी बंद का ऐलान किया।

बेरहमी से हत्या

कल हुई इस दर्दनाक वारदात में एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की है। विरोध-प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर भीड़ जुटी और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

पुलिस बल तैनाती

संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है, वहीं स्कूलों के बाहर भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएँ शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कई अभिभावकों ने कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

