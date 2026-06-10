पुलिस ले आओ, जो करना है करो; अहमदाबाद के IDP स्कूल स्टाफ के दादागिरी का वीडियो वायरल,तेवर देख दंग रह गए लोग

Ahmedabad School Controversy: अहमदाबाद के चाणक्यपुरी स्थित आईडीपी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला और स्कूल स्टाफ के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे का सर्टिफिकेट लेने स्कूल पहुंची थी, जहां उसके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया. वीडियो सामने आने के बाद लोग स्कूल प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

सर्टिफिकेट लेने पहुंची मां और शुरू हो गया विवाद

वायरल वीडियो के मुताबिक, महिला अपने बच्चे का सर्टिफिकेट लेने स्कूल पहुंची थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर स्कूल स्टाफ और महिला के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोगों का ध्यान इस ओर चला गया. वीडियो में माहौल काफी तनावपूर्ण दिखाई देता है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बातचीत सुनाई देती है.

‘जो उखाड़ना है उखाड़ लो’,

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में कथित तौर पर एक शिक्षिका महिला से कहती सुनाई दे रही हैं, ‘तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, सोशल मीडिया पर डाल दो, भागो यहां से, गेट आउट, पुलिस लेकर आओ.’

दिल्ली नहीं, अहमदाबाद का बताया जा रहा मामला

शुरुआत में इस वीडियो को दिल्ली का बताया जा रहा था. हालांकि बाद में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि वीडियो में इस्तेमाल की गई स्थानीय बोली और संदर्भ अहमदाबाद की ओर इशारा करते हैं. इसके बाद चाणक्यपुरी स्थित आईडीपी स्कूल का नाम भी सोशल मीडिया पोस्ट्स में सामने आने लगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने स्कूल प्रशासन से जवाब मांगते हुए मामले की जांच की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे से जुड़े दस्तावेज लेने स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने पूरे मामले का दूसरा पक्ष सामने आने की भी जरूरत बताई है.

स्कूल की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान