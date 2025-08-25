Home > देश > Ahmedabad News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर,राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं की होगी चर्चा

Ahmedabad News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर,राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं की होगी चर्चा

प्रधानमंत्री गांधीनगर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे, खोडल धाम मैदान में जनता को संबोधित करेंगे

Published: August 25, 2025 13:05:00 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर,राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं की होगी चर्चा

अहमदाबाद से जतिन रावला की रिपोर्ट: ऑपरेशन सिंदूर के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन महीने में दूसरी बार गुजरात दौरे पर हैं। वह आज शाम लगभग 5:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नोएडा मुक्तिधाम, हरि दर्शन चार रास्ता, राजचंद्र सर्किल और फिर खोडल धाम मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। अनुमान है कि इस रोड शो में हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोग जुटेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के दौरे पर आएंगे और अहमदाबाद के निकोल में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ₹133.42 करोड़ की लागत से निर्मित 1,449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक घर उपलब्ध कराना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के दौरे पर आएंगे और अहमदाबाद के निकोल में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ₹133.42 करोड़ की लागत से निर्मित 1,449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक घर उपलब्ध कराना है।

खोडल धाम मैदान में आयोजित हुई जनसभा

खोडल धाम मैदान में आयोजित एक जनसभा में, प्रधानमंत्री लगभग 5477 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री जगदीश पांचाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, विकासोन्मुखी योजनाओं का प्रचार करते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यों की शुरुआत करते हैं। आज भी उनके द्वारा हज़ारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है, जो गुजरात के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी।

वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक

प्रधानमंत्री गांधीनगर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे, जहाँ वे राज्य के उच्च-स्तरीय अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं और नीतियों पर चर्चा होने की संभावना है।

औद्योगिक विकास को नई दिशा

कल सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री हसनपुर में सुजुकी के एक नए प्लॉट का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना गुजरात के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई

इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री के रोड शो और जनसभा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

