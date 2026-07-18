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अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री बनी काल! भीषण धमाके के बाद 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Ahmedabad Firecracker Factory Fire: गुजरात के अहमदाबाद से शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते कई जिंदगियां निगल लीं.

By: Shristi S | Last Updated: July 18, 2026 5:51:31 PM IST

अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग
अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग


Ahmedabad Firecracker Factory Fire: गुजरात के अहमदाबाद से शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते कई जिंदगियां निगल लीं. तेज धमाके के साथ फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, उसा लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद वहां कथित तौर पर अवैध रूप से काम जारी था.

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आग में आठ लोगों की मौत, 15 झुलसे

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शहर के वस्त्रा इलाके में रामोल-गतराड रोड पर महमूदपुरा में टैलेंट फायरवर्क्स फैक्ट्री में आज दोपहर अनजान वजहों से आग लग गई. पटाखा फैक्ट्री होने की वजह से आग तेज़ी से फैली और कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया.

मेहुल डोडिया नाम का एक आदमी महमूदपुरा में पटाखा फैक्ट्री चलाता था. शनिवार दोपहर आग लगने से ज़ोरदार धमाका हुआ. आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज़्यादा लोग पास के हॉस्पिटल में भर्ती हैं. घटना RAF कैंप के पीछे वस्त्राल के पास हुई बताई जा रही है. फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है.

फैक्ट्री झोपड़ी जैसी जगह पर चल रही थी – मेयर

अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर बच्चा निधि पानी भी मौके पर पहुंचे. मेयर ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है. फैक्ट्री झोपड़ी जैसी जगह पर चल रही थी, और माना जा रहा है कि आग इसी वजह से लगी. आग कितनी गंभीर है, इसे देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है. फैक्ट्री झोपड़ी जैसी जगह पर चल रही थी, और माना जा रहा है कि आग इसी वजह से लगी.

पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस बहुत पहले ही हो चुका था कैंसिल 

जॉइंट पुलिस कमिश्नर जयपाल सिंह ने कहा कि पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, फिर भी वह गैर-कानूनी तरीके से चल रही थी. फैक्ट्री में आग लगने के बाद सबसे पहले RAF के जवान बचाव के लिए पहुंचे. चीफ फायर ऑफिसर अमित डोगरे ने कहा कि सूचना मिलते ही फायरफाइटर मौके पर पहुंचे. आग पूरी तरह से बुझ गई है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Tags: Ahmedabadfire incidentgujarathome-hero-pos-7
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