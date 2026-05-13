20,667 करोड़ की लागत, 134 किलोमीटर नई रेलवे लाइन… मोदी सरकार की सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी

Ahmedabad Dholera High Speed Rail Project: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई है. करीब 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना मानी जा रही है. सरकार का कहना है कि इससे गुजरात में आधुनिक रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी.

अहमदाबाद से धोलेरा तक तेज कनेक्टिविटी

करीब 134 किलोमीटर लंबी यह नई रेलवे लाइन अहमदाबाद, Dholera Special Investment Region, आगामी धोलेरा एयरपोर्ट और Lothal National Maritime Heritage Complex को आपस में जोड़ेगी. परियोजना पूरी होने के बाद अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा समय काफी कम हो जाएगा. इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी.

रेलवे इतिहास में नई शुरुआत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को भारतीय रेलवे के इतिहास में नई शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है. सरकार के अनुसार यह परियोजना पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी और आने वाले समय में देशभर में सेमी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विस्तार की नींव बनेगी.

उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

अहमदाबाद मंडल के DRM वेद प्रकाश के मुताबिक यह परियोजना गुजरात के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी. इससे क्षेत्र में उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. परियोजना के जरिए धोलेरा सीधे अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ जाएगा. इसके बाद अहमदाबाद और धोलेरा के बीच दूरी एक घंटे से भी कम समय में तय की जा सकेगी.

2030-31 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जाएगी. इसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत बनाना है. रेलवे के अनुसार इस परियोजना से करीब 284 गांवों और लगभग 5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. अनुमान है कि इससे 0.48 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी और लगभग 2 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन कम होगा. यह परियोजना 2030-31 तक पूरी होने की उम्मीद है.

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