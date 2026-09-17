Home > देश > गरबा क्लास से लौट रहे थे पति-पत्नी, फिल्मी अंदाज में बाइक से स्कूटी में मारी टक्कर, महिला की मौत की बात सुनकर फूट-फूटकर क्यों रोने लगा आरोपी?

गरबा क्लास से लौट रहे थे पति-पत्नी, फिल्मी अंदाज में बाइक से स्कूटी में मारी टक्कर, महिला की मौत की बात सुनकर फूट-फूटकर क्यों रोने लगा आरोपी?

Ahmedabad Accident: गुजरात के अहमदाबाद में गरबा क्लास से वापस आ रहे पति-पत्नी को एक तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने टक्कर मार दी. जिसमें स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई. जबकि पति बच गया. इसके बाद पुलिस ने गहन पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 4:44:43 PM IST

अहमदाबाद में सड़क हादसे में पत्नी की मौत
अहमदाबाद में सड़क हादसे में पत्नी की मौत


Ahmedabad Accident: अहमदाबाद के शीलाज से सड़क हादसे की एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसमें साजिश की बू आ रही है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि सड़क हादसे में एक महिला की जान उसके पति के सामने ही चली गई. 12 सितंबर की रात गरवा क्लास से पति-पत्नी लौट रहे थे. तभी एक तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने इस जोड़े को टक्कर मार दी. जिसके बाद स्कूटी चला रहीं निशा को सड़क पर करीब 10 फीट तक घसीटा गया और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से भाग गया.

हादसे के 4 दिनों के बाद बोपल पुलिस ने आरोपी सुनील परमार को राजस्थान के डूंगरपुर से गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, सुनील थलतेज में घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था.

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हादसे की रात चला रहा था पल्सर

हादसे की रात वह पल्सर चला रहा था. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुनील को भी सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं. आस-पास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और उसे ‘108’ इमरजेंसी सर्विस के ज़रिए सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में होश आने पर सुनील को पुलिस कार्रवाई का डर सताने लगा और वह एक दोस्त के घर चला गया. इसके बाद वह बस से डूंगरपुर गया और बिना इलाज कराए घर पर ही आराम करता रहा.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस बीच, पुलिस ने दुर्घटना स्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. छोड़ी गई मोटरसाइकिल की जांच से राजस्थान से जुड़ा एक सुराग मिला. पुलिस ने उस घर के मालिक का बयान भी दर्ज किया, जहां सुनील काम करता था, जिसके बाद पता चला कि वह मूल रूप से डूंगरपुर का रहने वाला था. इसके बाद बोपल पुलिस की एक टीम बताए गए पते पर पहुंची. पुलिस के सामने आने पर सुनील ने दुर्घटना की बात कबूल कर ली. हालांकि, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि टक्कर में शामिल महिला की मौत हो चुकी है.



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महिला की मौत की बात सुनकर डर गया सुनील

जैसे ही पुलिस ने सुनील को निशी की मौत के बारे में बताया, वह टूट गया और फूट-फूटकर रोने लगा. इसके बाद पुलिस उसे वापस अहमदाबाद ले आई और उसके शुरुआती इलाज का इंतजाम किया. पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी पहले सोला सिविल अस्पताल गया, फिर एक दोस्त के घर और आखिर में राजस्थान के डूंगरपुर स्थित अपने घर चला गया.

कौन थीं निशी?

इस हादसे में जिस महिला की मौत हुई थीं, उनका नाम निशी है, जो कोरियोग्राफर हार्दिक दर्जी की पत्नी थीं. हादसे के समय दोनों गणेशोत्सव त्योहार का सामान लेकर रात में घर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि निशी एक्सेस स्कूटी चला रही थीं, जबकि हार्दिक मोटरसाइकिल पर थे. जब वे शीलाज कैनाल रोड पर मुड़े तो तेज रफ्तार पल्सर बाइक स्कूटर से टकरा गई. इस हादसे का एक डरावना CCTV फुटेज भी सामने आया.

इंस्टाग्राम पर बनाया वीडियो

हादसे के 2 दिनों के बाद भी जब आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो महिला के पति हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेगी. इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी. सीसीटीवी फुटेज, बाइक और आरोपी के साथ काम करने वाले लोगों से मिली जानकारी से पुलिस आरोपी को ढूंढते हुए डूंगरपुर तर पहुंच गए.

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Tags: crime newsGujarat news
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