Home > उत्तर प्रदेश > 16000 किमी दूर से आई गोरी मैम, ताजमहल में अचानक खुल गई साड़ी; फिर हुआ ऐसा कि दांतों तले दबा लेंगे उंगली

16000 किमी दूर से आई गोरी मैम, ताजमहल में अचानक खुल गई साड़ी; फिर हुआ ऐसा कि दांतों तले दबा लेंगे उंगली

Agra News: ताजमहल घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी पहनकर पहुंची थीं. वो घूम ही रही थी कि अचानक से साड़ी खुलने लगी. इससे वह साड़ी संभालने में पूरी तरह से असहज होने लगी. तभी वहां ड्यूटी पर तैनात ताज सुरक्षा पुलिस की एक महिला आरक्षी ने बिना किसी झिझक के उनकी मदद की.

By: Lalit Kumar | Published: July 14, 2026 6:27:56 PM IST

आगरा तालमहल घूमने आई महिला की खुल गई साड़ी.
आगरा तालमहल घूमने आई महिला की खुल गई साड़ी.


Agra News: ये तो हम सभी जानते हैं कि, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के आठ अजूबों में से एक है. इसकी खूबसूरती निहारने हर दिन दुनिया के कोने-कोने से पर्यटक आगरा पहुंचते हैं. लेकिन, इस बार ताजमहल पर एक ऐसी घटना घटी, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. दरअसल, ताजमहल घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी पहनकर पहुंची थीं. वो घूम ही रही थी कि अचानक से साड़ी खुलने लगी. इससे वह साड़ी संभालने में पूरी तरह से असहज होने लगी. तभी वहां ड्यूटी पर तैनात ताज सुरक्षा पुलिस की एक महिला आरक्षी ने बिना किसी झिझक के उनकी मदद की. महिला पुलिसकर्मी ने बड़े स्नेह और आत्मीयता से उनकी साड़ी ठीक कराई, जिससे पर्यटक बेहद खुश हो गईं.

‘थैंक्यू यूपी पुलिस’

यूपी पुलिस की इस आत्मीयता और सहयोग से प्रभावित विदेशी महिला ने मुस्कुराते हुए ‘Thank You, UP Police’ कहकर उनका आभार व्यक्त किया और यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए महिला आरक्षी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई. 

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महिला कॉन्स्टेबल बनी मददगार

मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अर्जेंटीना से आए पर्यटकों का एक दल ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुंचा. समूह की एक महिला पर्यटक भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर साड़ी पहनकर आई थीं, लेकिन साड़ी पहनने का अनुभव न होने की वजह से उनकी साड़ी खुलने लगी और वह असहज महसूस करने लगीं. महिला पर्यटक की परेशानी पर ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम में तैनात महिला आरक्षी गुड्डी देवी तुरंत उनके पास पहुंचीं. उन्होंने पूरे सम्मान और संवेदनशीलता के साथ महिला की साड़ी ठीक कराई, जिससे विदेशी पर्यटक ने राहत की सांस ली.

विदेशी महिला ने खिंचवाई फोटो

इसके बाद विदेशी महिला पर्यटक बेहद खुश हुई. उसने मुस्कुराते हुए ‘थैंक्स यूपी पुलिस’ कहा और महिला आरक्षी गुड्डी देवी के साथ फोटो भी खिंचवाई. ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस गुड्डी ने कहा कि वह जब ऑफ ड्यूटी होती हैं, तो साड़ी पहनती हैं. कभी-कभी ड्यूटी पर भी पुलिस वर्दी वाली साड़ी पहन लेती हैं. महिला पुलिस ने कहा कि विदेशी महिला असहज महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अपना ड्यूटी समझते हुए उन्हें साड़ी पहनने का तरीका बताया.

Tags: Agra newstaj mahal news
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