Agra News: कलयुगी बहू ने आशिक संग मिलकर ससुर की कर दी हत्या, पुलिस ने आशिक का ऐसा हाल सुन कर आप भी हो जायेंगे हैरान

मयंक त्यागी की रिपोर्ट, Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया हे कि मासूम सी दिखने बाली बहु का आशिक के साथ हत्या को अंजाम देने बाला खौफनाक षड्यंत्र का पुलिस ने खुलाशा किया आशिक का पुलिस ने ऐसा सबके सिखाया एनकाउंटर में घायल हो गया आरोपी ने आगरा में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है| दो दिनों पहले हुई हत्या के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की मासूम सी दिखने बाली बहू बबली ने अपने प्रेमी प्रेम सिंह के साथ मिलकर ससुर की गला घोंटकर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया. पुलिस ने बबली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेम सिंह को मुठभेड़ में घायल अवस्था में दबोचा गया. मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है|

पुलिस ने खुलासा किया

उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. बमरौली थाना क्षेत्र के महल बादशाही इलाके में 70 साल के बुजुर्ग राजवीर सिंह का शव खेत में मिलने के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी गौरतलब है कि मृतक राजवीर सिंह के बेटे हरीओम की हत्या करीब 6 साल पहले हो चुकी थी. उस मामले में उसकी पत्नी बबली जेल भी गई थी| बबली की दो बेटियां और एक बेटा था. जेल में रहते हुए उसके 8 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी| इस घटना के बाद से बबली को शक था कि उसके बेटे की मौत के पीछे ससुराल पक्ष का हाथ है. इसी रंजिश ने उसे इस अपराध की ओर धकेल दिया|

लंबे समय से महिला का चल रहा था प्रेम प्रसंग

बबली का प्रेम प्रसंग प्रेम सिंह से लंबे समय से चल रहा था. प्रेम सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है. पुलिस के अनुसार, मुन्नी देवी (मृतक की पत्नी) अपनी पोतियों को घर लाकर उनका पालन-पोषण करना चाहती थीं, जबकि बबली दिगनेर गांव में किराए पर रह रही थी|इसी विवाद को निपटाने के लिए राजवीर सिंह को घर से बाहर बुलाया गया और हत्या कर दी गई. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बबली को गिरफ्तार कर लिया. वहीं उसके प्रेमी प्रेम सिंह को मुठभेड़ के दौरान दबोचा गया| मुठभेड़ में प्रेम सिंह के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी|

