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Aadhaar पड़ सकता है बंद! 5–17 उम्र वालों के लिए अलर्ट; समय रहते करा लें ये जरूरी काम

Aadhaar Biometric Update: अब 5 और 15 साल की उम्र में आधार बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है. अपडेट न कराने पर आधार निष्क्रिय हो सकता है, जिससे योजनाओं और सेवाओं में दिक्कत आती है.

By: Preeti Rajput | Published: June 8, 2026 12:53:10 PM IST

अब 5 और 15 साल की उम्र में आधार बायोमेट्रि
अब 5 और 15 साल की उम्र में आधार बायोमेट्रि


Aadhaar Biometric Update: आधार कार्ड भारत में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं. लेकिन समय-समय पर इसे अपडेट करना बेहद जरूरी है. अगर आपके बच्चे की उम्र 15 से 17 साल हो गई है, तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुताबिक, अब 15 साल की उम्र के बाद सभी को अपने बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराना होगा. वरना आगे चलकर आधार कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. बता दें कि, इस समय 5 से 7 साल के बच्चे जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है. उनका आधार डी-एक्टिवेट किए जा रहे हैं. 100 से अधिक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. वहीं आधार प्रमाणीकरण बंद होने की वजह से कई कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

आधार अपडेट कराना है जरूरी 

5 साल और 15 साल की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को आधार अपडेट कराना बेहद जरूरी है. UIDAI के नियमों के मुताबिक, पांच सील से कम साल के बच्चों का फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा दर्ज नहीं किया जाता. इसी कारण पांच साल पूरे होने के बाद आधार अपडेट कराना बेहद जरूरी है. अगर समय रहते आधार अपडेट नहीं कराया गया, तो निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

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स्कूलों प्रवेश पर पड़ रहा असर

बता दें कि, समय पर बायोमेट्रिक अपडेट न होने के कारण आधार कार्ड निष्क्रिय किया जाता है. जिसके कारण बच्चों को स्कूल में एंट्री, बैंक अकाउंट और अनय कई सरकारी सेवाओं के लाभ पर असर पड़ रहा है. 

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ऑफलाइन मौजूद है सुविधा 

आधार सेवा केंद्रों पर रोज कई माता-पिता अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों का आधार कार्ड सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, बैंक खाते और अन्य कामों में मान्य नहीं हो रहा है. अधिकारियों के अनुसार, कई लोगों को इस नियम की जानकारी नहीं होती, इसलिए वे समय पर आधार अपडेट नहीं कराते. बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नियम के मुताबिक, बच्चों का आधार 5 साल और 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है. इसके लिए बच्चे को खुद आधार केंद्र जाना पड़ता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन केवल वहीं किए जाते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन नहीं की जा सकती. 

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Tags: Aadhaar AlertAadhaar Biometric UpdateAadhaar DeactivationUIDAI Update
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