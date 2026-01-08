Home > देश > Agnivesh Agarwal Death: कैसे चली गई वेदांता चेयरमैन के बेटे की जान? अनिल अग्रवाल खुद बोले- मेरे जीवन का सबसे काला दिन

Anil Agarwal Son Dies: इस समय एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल के सबसे बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को न्यूयॉर्क में निधन हो गया.

By: Heena Khan | Published: January 8, 2026 6:00:26 AM IST

Anil Agarwal Son Dies: इस समय एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल के सबसे बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को न्यूयॉर्क में निधन हो गया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो सिर्फ़ 49 साल के थे. अनिल अग्रवाल ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है. इतना ही नहीं ये दुखद भरी खबर शेयर करते हुए उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का “सबसे काला दिन” बताया.

एक हादसे ने ले ली जान 

अनिल अग्रवाल का कहना है कि, अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग करते समय एक हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे. उनका न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही थी. रिकवरी के साथ-साथ परिवार को लगा था कि अब खतरा टल गया है, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली.

आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन- अनिल अग्रवाल

दर्द भरे पोस्ट में अनिल अग्रवाल ने लिखा, “आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है. मेरा प्यारा बेटा अग्निवेश हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया. वो सिर्फ 49 साल का था, स्वस्थ, जीवन और सपनों से भरपूर. हमें लगा कि सबसे बुरा बीत चुका है, लेकिन किस्मत के प्लान कुछ और थे और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया.”

कौन हैं अग्निवेश अग्रवाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्निवेश का जन्म 3 जून, 1976 को पटना में हुआ था. उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की और एक सफल करियर बनाया. उन्होंने फुजैराह गोल्ड कंपनी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया. अनिल अग्रवाल ने उन्हें एक खिलाड़ी, संगीतकार और लीडर बताया, जो अपनी सादगी, गर्मजोशी और दयालुता के लिए जाने जाते थे.

