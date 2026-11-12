Agniveers Rules: 4 साल बाद अग्निवीर कर सकेंगे शादी, छुट्टियां बढ़ाने पर भी हो रहा विचार

Agniveers Rules: अग्निवीरों के पहले बैच को जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे एक ‘ट्राई-सर्विस आउटरीच’ (तीनों सेनाओं के संयुक्त) कार्यक्रम में शादी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है. मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को बताया कि सशस्त्र बल अग्निवीरों को अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शादी करने की अनुमति दे सकते हैं. इसमें वे 25 प्रतिशत अग्निवीर भी शामिल हैं, जिन्हें मेरिट के आधार पर स्थायी सेवा के लिए चुना गया है और वे भी जिन्हें 2 साल का विस्तार (एक्सटेंशन) मिला है और जिन्हें संशोधित अग्निपथ योजना के तहत नियमित सैनिक के रूप में भर्ती होने का एक और मौका दिया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि शादी पर लगी पाबंदी केवल शुरुआती चार साल की सेवा अवधि के दौरान ही लागू रहेगी. इस योजना के तहत भर्ती के लिए केवल 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवा (पुरुष और महिला) ही पात्र हैं. अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच को चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मिलने वाले विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ‘ट्राई-सर्विस आउटरीच’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शादी से जुड़े मुद्दों पर भी बात की जा रही है. इसमें दो साल के विस्तार (जिसे ‘ड्यूटी का दूसरा चरण’ या ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ कहा जा रहा है) के दौरान शादी के मामलों और विस्तार का विकल्प चुनने वालों की वैवाहिक स्थिति की जांच करना भी शामिल है.

इस आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निवीरों को सही फैसला लेने में मदद करना है. खासकर तब जब नागरिक नौकरियों (सिविलियन एम्प्लॉयमेंट) में उनके लिए कोई जॉब कोटा नहीं है. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य सरकारों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों द्वारा अग्निवीरों के लिए घोषित किए गए जॉब कोटे को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब वो पूर्णकालिक सैन्य सेवा का विकल्प चुन सकते हैं.

लीव बढ़ाने पर भी हो रहा विचार

अधिकारियों ने यह भी बताया कि ‘ड्यूटी के दूसरे चरण’ (सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी) में अग्निवीरों की छुट्टियों (लीव) को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है. फिलहाल, शुरुआती सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि नियमित सैनिकों को कुल 90 दिन की छुट्टी मिलती है. सेना इस बात की संभावना पर विचार कर रही है कि 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर (J&K) में आतंकवाद विरोधी अभियानों में माहिर ‘राष्ट्रीय राइफल्स’ (RR) इकाइयों में तैनात किया जाए.

बता दें कि पिछले दिनों यह जानकारी सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि 25 प्रतिशत अग्निवीर शामिल हैं जिन्हें मेरिट के आधार पर स्थायी सेवा के लिए चुना गया है, और वे भी जिन्हें दो साल का विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया है, ताकि उन्हें संशोधित अग्निपथ योजना के तहत नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का एक और मौका मिल सके.

यह प्रस्तावित कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक अग्निवीरों को ‘एक्स्ट्रा-रेजिमेंटल’ (रेजिमेंट से बाहर की) तैनाती से दूर रखा गया था, भले ही वे जम्मू-कश्मीर में ‘लाइन ऑफ कंट्रोल’ (LoC) और भीतरी इलाकों में तैनात नियमित इन्फैंट्री इकाइयों में काम कर रहे हों. उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स (RR) बटालियनों में इसलिए तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि इन इकाइयों की संरचना ऐसी नहीं थी जिससे शुरुआती 4 साल की सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों का सही मूल्यांकन किया जा सके.