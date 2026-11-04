Agniveer Bharti : अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज, मिला 2 साल का एक्सटेंशन; 4 नहीं अब 6 साल में होंगे रिटायर

Agniveer Bharti : केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा एलान किया है. केंद्र सरकार ने पहले बैच के अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया है. इसके बाद कुछ अग्निवीर 4 साल के बजाय 6 साल तक सेना में सेवा देंगे. इस फैसले को सेकेंड टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है.

चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 31 दिसंबर 2026 तक 18,300 से अधिक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से बाहर होना था, लेकिन अब 2 साल तक और सेवाएं दे सकेंगे.



वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जल्द ही अग्निवीरों के लिए 2 साल के सेवा विस्तार की घोषणा करेंगे. इससे यह संकेत मिलता है कि सेना उनके योगदान को महत्व देती है और उन्हें आगे भी अपनी सेवा में बनाए रखना चाहती है. अधिकारियों ने कहा कि सेवा में बने रहने का फैसला पूरी तरह से संबंधित अग्निवीर पर निर्भर करेगा कि वह यह सुविधा लेना चाहेगा या नहीं.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब तीनों सेनाएं नवंबर के मध्य से अपने पहले बैच के 75% अग्निवीरों को चरणबद्ध तरीके से कार्यमुक्त (रिलीज़) करने की तैयारी कर रही थीं. चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, 31 दिसंबर तक 18,300 से अधिक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से बाहर होना था.

यहां पर बता दें कि अग्निपथ भर्ती मॉडल का लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रहा है, क्योंकि यह ऑफिसर रैंक से नीचे के कर्मियों के कार्यकाल को कम करता है और उन्हें मिलने वाले सेवा लाभों को सीमित करता है. वर्ष 2022 में सशस्त्र बलों को युवा और युद्ध के लिए हमेशा तैयार (कॉम्बैट-रेडी) रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. अग्निपथ मॉडल सेना की दशकों पुरानी भर्ती प्रणाली से एक बड़ा बदलाव था.राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने जून 2022 में इस नई योजना की घोषणा करके पुरानी प्रणाली को बदल दिया था.

अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की जाती है, जिसमें से केवल 25% सैनिकों को ही आगे 15 वर्षों के लिए नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है. इस साल कार्यमुक्त होने वाले 18,300 सैनिक, भर्ती के पहले दौर में सेना, वायु सेना और नौसेना में शामिल किए गए कुल 24,400 रंगरूटों (रिक्रूट्स) का तीन-चौथाई हिस्सा हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पहले बैच में सेना में लगभग 19,000, वायु सेना में 2,850 और नौसेना में 2,550 अग्निवीर शामिल थे.

तीनों सेनाओं ने अलग-अलग भूमिकाओं में अग्निवीरों के प्रदर्शन पर संतोष जताया है. अधिकारियों ने पहले कहा था कि भविष्य में इस योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि विशेष कौशल वाले अधिक अग्निवीरों को सेना में बनाए रखा जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल सेना में लगभग 2,70,000, वायु सेना में करीब 27,000 और नौसेना में लगभग 21,000 अग्निवीर हैं.

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