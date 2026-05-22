कानून मानो, वरना बंगाल छोड़ 55 मुस्लिम देश… हुमायूं कबीर को बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पॉल की नसीहत

Agnimitra Paul Criticize Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद से, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी तेज़ी से फ़ैसले ले रहे हैं. TMC ने बुलडोजर अभियान और बकरीद से पहले जानवरों की बलि पर लगाए गए सख़्त नियमों को लेकर सरकार पर हमला बोला है. हुमायूं कबीर समेत कई मुस्लिम नेताओं ने भी सरकार के आदेशों के ख़िलाफ विरोध अभियान शुरू कर दिया है.

इसके जवाब में, कैबिनेट मंत्रियों ने पलटवार करने की ज़िम्मेदारी खुद उठा ली है. बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हुमायू कबीर से कहा कि अगर वह बंगाल में रहना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य के क़ानूनों का पालन करना होगा.

हुमायूं कबीर को भारत छोड़ देना चाहिए

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर वह क़ानून का पालन करने से इनकार करते हैं, तो वह किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए आज़ाद हैं, जहां ऐसी गतिविधियों की इजाज़त हो. अगर उन्हें भारत के दूसरे राज्यों में ऐसी इजाजत नहीं मिलती है, तो दुनिया भर में 50 से 55 मुस्लिम-बहुल देश हैं जहां वह जाकर बस सकते हैं.

#WATCH | Kolkata | West Bengal Minister Agnimitra Paul says, “Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, then you have to follow the rules of Bengal. If you think you cannot follow the rules of the state, then you are welcome to go to any other state where you ae allowed or… pic.twitter.com/pKagN5iQuK — ANI (@ANI) May 22, 2026

अग्निमित्रा पॉल ने ज़ोर देकर कहा कि अगर हुमायूं कबीर भारतीय क़ानूनों का सम्मान नहीं करना चाहते, तो वह दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए आज़ाद हैं. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि जो कोई भी क़ानून का उल्लंघन करते हुए जानवरों की बलि देगा, उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, जो कोई भी जानवरों की बलि के मकसद से जाली सर्टिफ़िकेट जारी करता हुआ पाया जाएगा, उसे भी सज़ा मिलेगी.

कलाकारों द्वारा नफरती बयान

2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा के संबंध में स्वस्तिका मुखर्जी और परमब्रत के ख़िलाफ संभावित कार्रवाई पर बोलते हुए, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टिप्पणी की कि अगर जहांगीर ख़ान या शेख शाहजहां जैसे लोगों ने लोगों को मारने की बात कही होती, तो शायद कुछ हद तक यह समझा जा सकता था.

हालांकि, कलाकार होने के बावजूद, उन्होंने TMC की जीत के बाद नफरत भरे बयान दिए. उन्होंने हैरानी जताई कि जैसे ही BJP ने बंगाल में जीत हासिल की, उन दोनों ने तुरंत अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल ली. अग्निमित्रा पॉल ने TMC कार्यकर्ताओं को अपनी मान्यताओं और अपनी पार्टी के प्रति वफ़ादारी में अडिग रहने की सलाह दी, यह कहते हुए कि BJP में शामिल होने की इजाजत केवल पूरी तरह से जांच-पड़ताल और छानबीन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दी जाती है.