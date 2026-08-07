Home > देश > 4000 KM तक वार, परमाणु क्षमता से लैस… भारत की ताकत में फिर हुआ इजाफा; अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण

4000 KM तक वार, परमाणु क्षमता से लैस… भारत की ताकत में फिर हुआ इजाफा; अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण

Agni 4 Missile: भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-4 मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया. यह लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की देखरेख में किया गया.

By: Shristi S | Published: August 7, 2026 8:05:41 AM IST

भारत में अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत में अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण


Agni 4 Missile Test: भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-4 मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया. यह लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की देखरेख में किया गया. टेस्ट के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर पूरी तरह सही पाए गए.

रक्षा मंत्रालय के एक ऑफिशियल बयान में कहा है कि अग्नि-4 के इस सफल लॉन्च ने भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत किया है. मिसाइल अपने तय रास्ते पर उड़ी और सभी टारगेट पर निशाना साधा. यह टेस्ट देश की न्यूक्लियर-कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज पर भरोसे को और पक्का करता है.

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कितनी होगी रेंज?

अग्नि-4 एक टू-स्टेज, सॉलिड-फ्यूल वाली इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है. लगभग 20 मीटर लंबी और 17,000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल, दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा डेवलप और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई इस मिसाइल को रोड-मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है, जिससे इसे डिप्लॉय करना आसान और तेज़ हो जाता है.

स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, जो भारत के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम की देखरेख करता है, ने यह टेस्ट किया. कमांड रेगुलर तौर पर अग्नि सीरीज की मिसाइलों के यूजर ट्रायल करता है ताकि उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस को वैलिडेट किया जा सके. अग्नि-4 ने पहले भी कई सफल टेस्ट किए हैं, जिनमें 2022 और 2024 के लिए तय टेस्ट शामिल हैं.

मिसाइल कैपेबिलिटीज पर काम चल रहा 

यह टेस्ट ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को लगातार अपग्रेड कर रहा है. अग्नि सीरीज (अग्नि-1 से अग्नि-5 तक) देश को अलग-अलग रेंज में टारगेट पर सटीक हमला करने की कैपेबिलिटी देती है. अग्नि-4, अग्नि-3 और अग्नि-5 के बीच एक ज़रूरी लिंक है, जो इस क्षेत्र और उससे आगे के खतरों का असरदार तरीके से जवाब देने में कैपेबल है.

Tags: Agni 4 MissileIndia defence news
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