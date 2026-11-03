Aga Syed Ruhullah Mehdi कौन हैं? जिनके इस्तीफे से नेशनल कॉन्फ्रेंस में मची हलचल; रोचक है उनका राजनीतिक सफर

Aga Ruhullah Mehdi Resignation: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में आज यानी मंगलवार 3 नवंबर 2026 को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया. सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी से अलग होने और लोकसभा की सदस्यता छोड़ने का एलान कर दिया. बडगाम में अपने पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि पर आयोजित जनसभा में उन्होंने यह घोषणा की. उनका यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पार्टी नेतृत्व के साथ उनके मतभेद लंबे समय से चर्चा में थे. ऐसे में सवाल है कि आखिर आगा रुहुल्लाह कौन हैं और उनके इस फैसले के पीछे क्या वजह है?

कौन हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी?

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जम्मू-कश्मीर के प्रभावशाली शिया नेताओं में गिने जाते हैं. उनका जन्म 19 सितंबर 1976 को श्रीनगर में हुआ था. उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए की पढ़ाई की है. उनके पिता आगा सैयद मेहदी भी क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे थे. रुहुल्लाह का राजनीतिक सफर काफी पुराना है. वह बडगाम विधानसभा सीट से तीन बार विधायक चुने गए. 2009 से 2014 के बीच जम्मू-कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे.

2024 में वह श्रीनगर के MP कैसे बने?

2024 के लोकसभा चुनाव में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें श्रीनगर सीट से मैदान में उतारा. इस चुनाव में, उन्होंने PDP उम्मीदवार वहीद-उर-रहमान पारा को बड़े अंतर से हराया. इसके बाद, वह 18वीं लोकसभा के सदस्य बने. वह चुनावों के दौरान पार्टी के मुख्य कैंपेनर में से एक भी थे.

उमर अब्दुल्ला के साथ रिश्ते क्यों खराब हुए?

रुहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप के बीच मतभेद का मुख्य कारण जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और आर्टिकल 370 की बहाली का मुद्दा था. रुहुल्लाह ने लगातार आरोप लगाया कि पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 2024 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादों को प्राथमिकता नहीं दी. उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आर्टिकल 370 और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर भी मजबूती से अपनी आवाज उठानी चाहिए.

रुहुल्लाह आगे क्या करेंगे?

3 नवंबर को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने पार्टी लीडरशिप पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया. उन्होंने संकेत दिया कि वह जम्मू-कश्मीर में युवाओं को साथ लाकर एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या आंदोलन बनाना चाहते हैं. हालांकि, उनका अगला पॉलिटिकल कदम अभी साफ नहीं है. ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट को लोकसभा स्पीकर की फॉर्मल मंज़ूरी के बाद ही खाली माना जाएगा.