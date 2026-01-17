Home > देश > पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट…BMC में जीतने के बाद भी एकनाथ शिंदे को सता रहा डर, क्या महाराष्ट्र में फिर से होगा खेला?

पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट…BMC में जीतने के बाद भी एकनाथ शिंदे को सता रहा डर, क्या महाराष्ट्र में फिर से होगा खेला?

Eknath Shinde News: BJP और सत्ताधारी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए, ठाकरे ने उन पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने और "धोखे" से नगर पालिका चुनाव जीतने का आरोप लगाया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 17, 2026 8:38:06 PM IST

Mumbai BMC Election: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने BMC के नतीजों के बाद अपने नंबर पक्के करने के लिए तेज़ी से कदम उठाया और नए चुने गए शिवसेना पार्षदों को बांद्रा के एक होटल में शिफ्ट कर दिया, ताकि उन्हें कोई खरीद न ले. वहीं, उद्धव ठाकरे ने हार न मानते हुए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की और ज़ोर देकर कहा कि भारत की सबसे अमीर नगर पालिका पर कंट्रोल खोने के बावजूद मुंबई में शिवसेना (UBT) का मेयर देखना उनका “सपना” है और “अगर भगवान चाहेंगे” तो यह सच होगा.

BMC में हार को लेकर क्या बोले उद्धव ठाकरे

मुंबई में सेना (UBT) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उद्धव ठाकरे ने BMC में हार को हार के तौर पर नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में हासिल किए गए मनोबल बढ़ाने वाले नतीजे के तौर पर पेश करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, “आप सभी इस सफलता के असली शिल्पकार हैं; हम सिर्फ़ एक माध्यम हैं. ऐसे हालात में जो नतीजा आया है, वह सच में गर्व की बात है” और कम संसाधनों के बावजूद संगठन के साथ खड़े रहने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बार-बार तारीफ़ की.
 
BJP और सत्ताधारी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए, ठाकरे ने उन पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने और “धोखे” से नगर पालिका चुनाव जीतने का आरोप लगाया.
 
उन्होंने आगे कहा “उन्हें लगता है कि उन्होंने कागज़ पर शिवसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन वे ज़मीन पर मौजूद शिवसेना को कभी खत्म नहीं कर सकते. वे कभी भी ज़मीन से जुड़े नहीं रह सकते,” उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के खिलाफ हर हथकंडा – “साम, दाम, दंड, भेद” – इस्तेमाल किया गया. “गद्दार चले गए, लेकिन वे वफादारी नहीं खरीद सके”.

‘मुंबई को गिरवी रख दिया’

अपने सबसे कड़े बयानों में से एक में, ठाकरे ने आरोप लगाया कि BJP ने जीत हासिल करने के लिए “मुंबई को गिरवी रख दिया” था. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, जिन्होंने धोखे से जीत हासिल की है, उन्होंने मुंबई को गिरवी रखकर ऐसा किया है. मराठी लोग इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे, और दोहराया कि सेना (UBT) मराठी मानुष की सच्ची प्रतिनिधि बनी हुई है. ठाकरे ने कहा कि मुंबई में शिवसेना (UBT) का मेयर बनाना उनका सपना है, और अगर भगवान चाहेंगे, तो यह सपना ज़रूर पूरा होगा. 

एकनाथ शिंदे की चिंता के पीछे की वजह 

227 सदस्यों वाली BMC में बहुमत का आंकड़ा 114 है. BJP ने 89 सीटें जीती हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29, जिससे सत्ताधारी गठबंधन 118 सीटों पर पहुंच गया है, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ चार सीटें ज़्यादा हैं.
 
भारत के सबसे अमीर नगर निकाय में मेयर चुनाव से पहले, कम अंतर और ऊंचे दांव को देखते हुए, शिंदे ने अपने नए चुने गए पार्षदों को एक होटल में भेज दिया है ताकि उन्हें पाला बदलने या आखिरी समय में दल-बदल से बचाया जा सके, जिससे समीकरण बिगड़ सकते हैं और नगर निकाय पर नियंत्रण मुश्किल हो सकता है. पार्टी नेताओं ने कहा कि यह कदम एक एहतियाती कदम है ताकि ऐसे समय में पाला बदलने से रोका जा सके जब संख्याएं करीब हैं और मेयर चुनाव जल्द ही होने वाला है.

