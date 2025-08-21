हमले के बाद कितनी बदल गई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी ? जान बड़े-बड़े नेताओं के उड़े होश

Chief Minister Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव में, यह निर्णय लिया गया है कि जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नई होगी। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सीएम के पास न जा सके और सुनवाई के दौरान, पहले शिकायत का सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही सीएम मामले की सुनवाई करेंगी।

जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला

सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। हमले के दौरान, आरोपी ने सीएम पर पत्थर जैसी कोई चीज़ फेंकी और उनका हाथ खींचा, जिससे सीएम का सिर मेज से टकरा गया। हमलावर की पहचान 41 वर्षीय राजेश खिमजी के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है।

सुरक्षा में बड़ी चूक

बताया जा रहा है कि जब सीएम जनता से सीधे संवाद करती हैं तो हर फरियादी को सुरक्षा उपकरणों से जाँच और गहन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है।24 घंटे तैनात पिकेट के अलावा, एक्स-रे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए अलग से पुलिस टीम तैनात रहती है। पीसीआर वाहन के अलावा स्थानीय पुलिस लगातार वहाँ गश्त करती रहती है। वहीं बुधवार को सीएम पर हुए हमले को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। दरअसल, सीएम का पहला सुरक्षा घेरा आंतरिक घेरा होता है, जिसमें दो से तीन जवान सीएम के करीब रहकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सीएम रेखा के साथ दिल्ली पुलिस का एक महिला सुरक्षा दस्ता भी होता है। हथियारों के अलावा, उनके पास वायरलेस सेट भी होते हैं। दूसरा घेरा बीच वाले घेरे का है। इसके तहत चार से छह जवान सीएम से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। सीएम के पूरे सुरक्षा दस्ते में 20 से ज़्यादा जवान होते हैं। सभी जवानों के पास एमपी-5 मशीन गन के अलावा ग्लॉक पिस्टल और 9 एमएम पिस्टल होती हैं। इन जवानों का काम भीड़ को नियंत्रित करना होता है।

CRPF को किया गया तैनात

जनसभा के दौरान हुए हमले के बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं. मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में CRPF के कमांडोज को तैनात किया गया. रेखा गुप्ता को Z प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. हालांकि CM रेखा गुप्ता जब आवास से बाहर निकलेंगी तो उनके साथ सुरक्षा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

कपिल मिश्रा ने सीएम से की मुलाकात

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री घर से ही काम कर रही हैं. वह कल रात से और सुबह भी फाइल देख रही है. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें आराम करने की आवश्यकता है. मिश्रा ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी. सीएम को शारीरिक चोट भी आई है और मानसिक रूप से भी आहत हुई हैं।

आरोपी के ऊपर 9 अपराधी के मामले

मिश्रा ने बताया कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि सामने आई है। आरोपी पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तस्करी से लेकर शराब कारोबार और हत्या के प्रयास जैसे मामले शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उसने किसी पेशेवर अपराधी की तरह रेकी की है और घर-घर जाकर लोगों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम सभी दिल्ली पुलिस की जाँच के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं।