Operation Sindoor 2025: एक साल बाद भारत सरकार ने बताए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम

Operation Sindoor 2025: भारत सरकार ने एक साल बाद सेना के उन 6 जवानों के नामों को जाहिर किया है, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान शहीद हुए थे. यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में देश की सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत से हार मिली थी. अब भारत सरकार ने उन 6 सेना के जवानों के नामों की घोषणा की है जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान शहीद हो गए थे. इसके साथ ही

पहली बार भारत सरकार ने उन 6 सेना के जवानों के नामों को जग जाहिर किया है जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में देश की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए थे.

6 शहीदों के नाम

1. सूबेदार मेजर पवन कुमार (हेडक्वार्टर) 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड

2. राइफलमैन सुनील कुमार (चौथी बटालियन) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट

3. लांस नायक दिनेश कुमार (5 फील्ड रेजिमेंट)

4. अग्निवीर मूड मुरली नायक (851 लाइट रेजिमेंट)

5. हवलदार सुनील कुमार सिंह (237 फील्ड वर्कशॉप)

6. सार्जेंट सुरेंद्र कुमार (39 विंग) भारतीय वायु सेना

इन सैनिकों के नाम नई दिल्ली में इंडिया गेट सर्कल पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (नेशनल वॉर मेमोरियल) में ग्रेनाइट की विशेष पट्टिकाओं पर स्थायी रूप से अंकित किए जाएंगे.

यहां पर बता दें कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में कुल 26 लोग मारे गए थे. इनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय पोनीवाला शामिल था. मारे गए ज्यादातर पर्यटक हिंदू थे और आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछकर पर्यटकों को गोलियों से भून दिया था. आतंकियों ने इस दौरान ट्रेकिंग ऐप का इस्तेमाल किया था. इस दौरान सभी आतंकी ढोक में रुके. हमले से एक हफ़्ते पहले ही पहलगाम के पर्यटकों को निशाना बनाने की साज़िश रची गई थी.

यहां पर बता दें कि 7 मई 2025 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया. इसके बाद पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले का सीधा जवाब, जिसमें सौ से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाक-अधिकृत कश्मीर में उनके कैंप नष्ट कर दिए गए. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तीन दिन तक संघर्ष चला, जिसमें दोनों तरफ़ नुकसान हुआ. आख़िरकार, सीमा पार हमलों के कुछ दिनों बाद दोनों पड़ोसी देश 10 मई को पूरी तरह और तुरंत युद्धविराम के लिए सहमत हो गए.

पहलगाम त्रासदी पर भारत की कार्रवाई का नाम “ऑपरेशन सिंदूर” रखा गया. यह नाम उन पीड़ितों की विधवाओं के सम्मान में रखा गया था जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी. यह भारत में दशकों में हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था, जिसने आतंकवाद के प्रति देश की “ज़ीरो टॉलरेंस” (सख़्त रवैये) की नीति को एक बार फिर मज़बूत किया.

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