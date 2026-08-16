NALSAR विवाद के बाद NLSIU में भी बगावत! CJI सूर्यकांत और BCI चेयरमैन को कॉन्वोकेशन में बुलाने पर छात्रों ने जताया विरोध

NLSIU Convocation Controversy: भारत के जाने-माने लॉ स्कूलों में से एक, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के आने वाले कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को बुलाने का विरोध किया है.

यह विरोध हैदराबाद में एक और बड़े इंस्टीट्यूशन, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में हुए एक बड़े विवाद के कुछ दिनों बाद हुआ है, जहां BCI ने कुछ समय के लिए आदेश दिया था कि 2026 के ग्रेजुएट बैच के स्टूडेंट्स को एडवोकेट के तौर पर एनरोल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को उनके कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने पर एतराज जताया था.

शनिवार को जारी हुआ था लेटर

BCI ने बाद में आदेश वापस ले लिया, और मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनकी गरिमा, विचारों की आज़ादी और जायज चिंताओं का सम्मान किया जाना चाहिए. शनिवार को एक लेटर में, NLSIU के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स ने कहा कि वे NALSAR में अपने साथियों के साथ बिना शर्त एकता दिखाते हैं और BCI चेयरमैन के बर्ताव और CJI के अपने कॉन्वोकेशन में शामिल होने के प्रस्ताव, दोनों की आलोचना करते हैं.

स्टूडेंट ने कहा कि मुद्दा सिर्फ़ यह नहीं है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में कौन शामिल होता है, बल्कि यह भी है कि क्या भारत के बड़े लॉ स्कूलों के स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेशनल भविष्य के नतीजों से डरे बिना ताकतवर इंस्टीट्यूशन और सरकारी अधिकारियों से असहमत होने की आज़ादी होनी चाहिए.

NLSIU के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स की मांग

NLSIU के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स ने BCI से NALSAR के स्टूडेंट और फैकल्टी कम्युनिटी से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की है. उन्होंने BCI पर स्टूडेंट्स के बोलने और बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने BCI से यह भी बताने को कहा कि विवादित ऑर्डर के सिलसिले में उसके चेयरमैन ने उसके ऑफिशियल लेटरहेड का इस्तेमाल कैसे किया.

NLSIU और BCI का यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज़ के साथ एक लंबा इंस्टीट्यूशनल रिश्ता है, जिसमें भारत के चीफ़ जस्टिस और BCI चेयरमैन दोनों शामिल हैं. NLSIU के 2025 के कॉन्वोकेशन में, चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ने सेरेमनी की अध्यक्षता की, जबकि मिश्रा ने वेलकम एड्रेस दिया. इसलिए, इस नए विवाद ने देश के दो सबसे ताकतवर लीगल इंस्टीट्यूशन – सुप्रीम कोर्ट और लीगल प्रोफ़ेशन के स्टैच्युटरी रेगुलेटर – को भारत के सबसे असरदार लॉ स्कूलों में से एक के स्टूडेंट्स के साथ बहस के सेंटर में ला दिया है.

क्या है NALSAR विवाद?

NALSAR में यह विवाद तब शुरू हुआ जब उसकी ग्रेजुएटिंग क्लास के एक हिस्से ने जस्टिस सूर्यकांत को अपने कॉन्वोकेशन के लिए चीफ़ गेस्ट के तौर पर बुलाने के यूनिवर्सिटी के प्रपोज़ल पर ऑब्ज़ेक्शन किया. स्टूडेंट्स का ऑब्ज़ेक्शन दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाने वाली एक पिटीशन को अर्जेंट लिस्ट करने की रिक्वेस्ट के दौरान चीफ जस्टिस के हवाले से की गई बातों से जुड़ा था.

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत के हवाले से कहा गया हमारा समय बर्बाद मत करो. बाद में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने पिटीशन सुनने से मना नहीं किया था, बल्कि कहा था कि इसे सही तरीके से फाइल किया जाए. गुरुवार को, BJP के राज्यसभा MP मिश्रा की अगुवाई वाली काउंसिल ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें स्टेट बार काउंसिल को अगले निर्देशों तक NALSAR के 2026 ग्रेजुएट बैच के मेंबर्स को एनरोल न करने का निर्देश दिया गया.

ऑर्डर में क्या कहा गया था?

ऑर्डर में कहा गया कि एक लॉ स्टूडेंट जो देश के सबसे बड़े ज्यूडिशियल ऑफिस के लिए कोई रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं दिखाता, उससे ज़िम्मेदार या समझदार वकील, टीचर या जज बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती. इससे तुरंत विवाद खड़ा हो गया. ऑर्डर जारी करने के कुछ घंटों बाद, मिश्रा ने काउंसिल को इस सुझाव से दूर रखने की कोशिश की कि सभी NALSAR स्टूडेंट्स को सज़ा मिलनी चाहिए. एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेगुनाह हैं और कुछ लोगों के कहे गए गलत काम के लिए उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा. बाद में उसी रात, BCI ने ऑर्डर पूरी तरह से वापस ले लिया.