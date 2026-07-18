अमरनाथ यात्रा के बाद वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगी रोक, IMD द्वारा खराब मौसम को लेकर जारी किया अलर्ट

Vaishno Devi Yatra Halted: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त मौसम काफी खराब चल रहा है. जिसके कारण पहले अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई थी और अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने शनिवार को इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) की खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया है.

बोर्ड प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अगली सूचना मिलने तक यात्रा शुरू न करें.

भक्तों के लिए सलाह

भक्तों को सलाह दी गई है कि वे सब्र रखें और श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल से मिली जानकारी को मानें. अधिकारी लगातार मौसम की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, और तीर्थयात्रियों के लिए हालात ठीक होने पर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी.

अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई

19 जुलाई को होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को मौसम विभाग के खराब मौसम के अनुमान के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्का करने और पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर लैंडस्लाइड के खतरे से निपटने के लिए लिया गया था.

IMD की चेतावनी के बाद लिया गया फैसला

प्रशासन के मुताबिक, IMD ने जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में खराब मौसम और भारी बारिश की संभावना जताई है. इसी को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें.