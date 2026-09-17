Adidas ने लगभग आधे कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेटा साइंटिस्ट तक की गई नौकरी

Adidas Layoffs: स्पोर्ट्सवियर कंपनी एडिडास ने भारत में अपने टेक्नोलॉजी संगठन में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला किया है. कंपनी ने गुरुग्राम स्थित अपने इंडिया टेक हब में कई पदों को खत्म करने की पुष्टि की है. इस फैसले का असर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर समेत टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई भूमिकाओं पर पड़ा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम के इस टेक हब में करीब 700 कर्मचारी काम करते हैं. इनमें से लगभग 350 या उससे ज्यादा कर्मचारियों के प्रभावित होने की बात सामने आई है. यानी हब की करीब 45 से 50 फीसदी वर्कफोर्स पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि, एडिडास ने अभी कर्मचारियों की छंटनी का कोई सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है.

15 सितंबर को दी जानकारी

छंटनी की जानकारी 15 सितंबर को हुई एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान कर्मचारियों को दी गई. प्रभावित कर्मचारियों को दो समूहों में बांटा गया है. एक समूह के कुछ कर्मचारियों को उसी दिन एग्जिट लेटर दे दिया गया. वहीं, दूसरे समूह के कर्मचारियों को दिसंबर तक कंपनी में काम करने का मौका दिया गया है. इस दौरान इन कर्मचारियों को दूसरे टेक हब में काम कर रहे सहयोगियों को जरूरी काम का हैंडओवर पूरा करना होगा. साथ ही, उन्हें कंपनी के भीतर दूसरी भूमिकाओं के लिए आवेदन करने का विकल्प भी दिया गया है.

क्यों की गई छंटनी?

एडिडास के मुताबिक, टेक्नोलॉजी संगठन में बदलाव का मुख्य कारण कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल को कारोबार की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढालना है. कंपनी संगठन के कुछ हिस्सों को सरल बनाना चाहती है और जरूरी टेक्नोलॉजी क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान देने की योजना बना रही है. इससे साफ है कि कंपनी का फोकस टेक्नोलॉजी टीम के मौजूदा ढांचे को छोटा और ज्यादा प्रभावी बनाने पर हैय बदलते कारोबारी और टेक्नोलॉजी माहौल के बीच यह फैसला लंबे समय के लिए संगठन को बेहतर तरीके से तैयार करने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है.

कंपनी ने क्या कहा?

एडिडास ने अपने बयान में कहा है, ‘हमने टेक्नोलॉजी संगठन में कई भूमिकाओं को कम करने का कठिन फैसला लिया है. यह हमारे ऑपरेटिंग मॉडल को व्यवसाय की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाने के प्रयासों का हिस्सा है. हम अपने सहयोगियों के योगदान के लिए गहराई से आभारी हैं और प्रभावित कर्मचारियों को संक्रमण काल में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को ट्रांजिशन असिस्टेंस देने की बात भी कही है.

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