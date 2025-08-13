Home > देश > Udaipur News: सोशल मीडिया का नशा: ‘007 गैंगलैंड’ बनाकर रुतबा जमाने चले थे, सलाखों के पीछे पहुंचे तीन युवक, 2 बाइक भी जब्त की!

Udaipur News: सोशल मीडिया पर खौफ फैलाने और रुतबा जमाने के उद्देश्य से रील डालने के मामले में उदयपुर की ओगणा थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 बाइक जब्त की है। थानाधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर '007' नाम से आईडी बनाया

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 13, 2025 10:18:54 IST

Udaipur News: उदयपुर के ओगणा थाना इलाके में तीन युवक सोशल मीडिया पर ‘गैंगस्टर’ बनने की चाहत में जेल पहुंच गए। पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार कर उनकी दो बाइक जब्त की हैं। ये सभी इंस्टाग्राम पर ‘007 गैंगलैंड’ नाम से अकाउंट चलाकर बदमाशी के वीडियो पोस्ट करते थे। थानाधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि तीनों आरोपी सुभाष कुमार निवासी वागली, लक्ष्मण लाल निवासी कितावतों का वास और शंकरलाल निवासी वागली अपने वीडियो में टी-शर्ट पर ‘007 गैंगलैंड’ का लोगो दिखाते थे। इन वीडियो का मकसद था इलाके में रुतबा जमाना और लोगों के बीच खौफ फैलाना।

उदयपुर पुलिस को मिली कामयाबी

Udaipur Police: पुलिस जांच में सामने आया कि यह सब असल में ‘दिखावे की दुनिया’ का खेल था। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स पाने की होड़ में इन युवकों ने हथियार जैसी चीजें दिखाकर और दबंगई के अंदाज में वीडियो बनाना शुरू किया। परंतु उनकी यह ‘फिल्मी स्टाइल’ असल जिंदगी में कानून के दायरे में आ गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों को न केवल माफी मंगवाई, बल्कि भविष्य में ऐसे वीडियो न बनाने की शपथ भी दिलवाई। साथ ही, पुलिस ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सोशल मीडिया के नशे में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थानाधिकारी मीणा ने कहा कि कई बार युवा यह सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर धमकी भरे या बदमाशी वाले वीडियो डालने से वे मशहूर हो जाएंगे, लेकिन यह लोकप्रियता उन्हें सीधे अपराध के रास्ते पर ले जाती है।

क्या बोले एसपी योगेश गोयल

उदयपुर पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखें और उन्हें सही-गलत की समझ दें। परिवार और समाज की जागरूकता ही ऐसे मामलों को रोक सकती है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि कि कोई भी युवा इस बात का ध्यान रखे कि वे ‘वर्चुअल वर्ल्ड’ में हीरो बनने की कोशिश में वास्तविक जिंदगी में अपराधी न बन जाएं। सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, वरना लाइक और व्यूज की कीमत आजादी खोकर चुकानी पड़ सकती है।

