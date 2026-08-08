7 साल बाद भी नहीं मिला खूबसूरत एक्ट्रेस का सिर, अवैध संबंध का शक बना हत्या की वजह; शहर में फेंके गए शव के टुकड़े

Actress Sandhya Murder Case: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस संध्या मर्डर केस भले ही सुलझ गया हो, लेकिन शव के टुकड़े 7 साल बाद भी नहीं मिले हैं. इस हाईप्रोफाइल संध्या हत्याकांड के 7 साल बाद भी सिर और शरीर के कुछ अंग गायब हैं, जिनकी तलाश पुलिस कभी कर ही नहीं पाई. हत्या करने वाले ने संध्या के कई टुकड़े किए फिर शहर में जगह-फेंक दिए, जिससे अब तक शव के टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं. भविष्य में शव के टुकड़े बरामद होने की कोई संभावना भी नहीं है.

सही मायने में तमिलनाडु पुलिस अब तक शव की सही-सही पहचान नहीं कर सकी है, क्योंकि महिला का सिर गायब था. यह मर्डर मिस्ट्री (Actress Sandhya Murder Case) 7 साल बाद भी रहस्य में तब्दील है. यह अलग बात है कि सिर्फ 37 वर्ष की उम्र में पति की क्रूरता का शिकार हुई तमिल अभिनेत्री संध्या का सिर का गायब होना अब भी रहस्य है. हैरत यह है कि तकनीकी से लैस तमिलनाडु पुलिस आज तक संध्या की डेडबॉडी के टुकड़ों को नहीं खोज पाई है. यह अलग बात है कि शरीर पर बने टैटू के जरिये एक्ट्रेस की मां ने संध्या की डेड बॉडी की पहचान की थी. इसके बाद DNA से भी पुष्टि हुई कि शव संध्या का ही है.

मशहूर एक्ट्रेस की हत्या, 7 साल तक नहीं मिला सिर!

जनवरी, 2019 में चेन्नई पुलिस को एक अज्ञात शव मिला. यह तो पता चला कि यह महिला की है, लेकिन उसकी पहचान करने के लिए कोई चेहरा नहीं था. जांच शुरू हुई तो चेन्नई में कई जगहों पर प्लास्टिक के थैलों में महिला के कटे हुए अंग मिलने लगे. जांच के दौरान पल्लीकरनई डंपयार्ड के पास कटे हुए हाथ और पैर मिले. कुछ जगहों जगहों से हड्डियां और अंदरूनी अंग भी पुलिस को मिल गए, लेकिन सिर और बायां हाथ गायब था.

वहीं जांच आगे बढ़ी तो चेन्नई पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ गईं, क्योंकि शव के टुकड़े अब भी नहीं मिले थे. पुलिस ने कुछ महीने के दौरान 11700 टन कचरा छान लिया. इस बीच चेन्नई पुलिस की मेहनत रंग पाई. डेडबॉडी के दाएं हाथ पर बने 2 टैटू शिव-पार्वती और एक ड्रैगन ने आखिरकार पुलिस को सफलता दिलाई. जांच में खुलासा हुआ कि यह डेडबॉडी 37 वर्षीय उभरती हुई तमिल अभिनेत्री संध्या की है. आखिरकार पुलिस कातिल पति यानी फिल्म निर्माता बालकृष्णन तक नहीं पहुंच गई.

पूछताछ में कोई रास्ता नहीं देख बालकृष्णन ने हत्या की बात मान ली. जांच में खुलासा हुआ कि कपल (संध्या और बालकृष्णन) के बीच 19 जनवरी, 2019 को जोरदार झगड़ा हुआ. पति बालकृष्णन ने संध्या पर कथित तौर पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे. जोरदार बहस के दौरान गुस्साए कृष्णन ने पत्नी संध्या पर हमला कर दिया. इसके बाद घर में ही मार दिया था. हत्या के बाल कृष्णन डर गया और उसने शहर में पॉलिथीन के बैग में संध्या के शव के टुकड़े बिखरा दिए. पुलिस को पति बालकृष्णन पर इसलिए शक हुआ, क्योंकि 2018 में भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. नौबत मारपीट तक आ गई तो संध्या पुलिस स्टेशन पहुंची थी और घरेलू हिंसा की शिकायत की थी.

2000 में कपल ने की थी लव मैरिज

पुलिस जांच में पता चला कि 2000 में शादी करने वाले संध्या और बालकृष्णन के बीच काफी सालों तक सबकुछ ठीकठाक चला. वर्ष 2015 तक आते-आते दोनों के बीच अनबन बढ़ गई. जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में बालकृष्णन को देर रात दोपहिया वाहन पर देखा. इस दौरान वह बोरियों के साथ था. इसमें संध्या के शव के टुकड़े थे. माता-पिता ने अपनी बेटी संध्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

11 हजार 700 टन कचरे में तलाशे गए अंग

जांच में पता चला कि महिला के सीधे हाथ पर दो टैटू बने हुए थे और वह चेन्नई में पति और 2 बच्चों के साथ रहती थीं. पूछताछ में पता ने दावा किया कि संध्या पहले ही थूतुकुड़ी चली गई थी. इसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया. जांच में चेन्नई के पल्लीकरनाई डम्पयार्ड से एक प्लास्टिक का थैला मिला. खोलने पर अंदर कटा हुआ हाथ और पैर नजर आया. पुलिस को ऐसे ही कई थैले शहर के अलग-अलग हिस्सों से मिले. पुलिस उपायुक्त मुथुस्वामी की अगुवाई में जांच कर रही टीम ने 11 हजार 700 टन कचरा खंगाला. इसमें शरीर के कई अंग यहां मिले, लेकिन एक पैर और सिर अब भी गायब था.